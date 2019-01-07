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「吸塵器」狂毆滿臉瘀血！6歲童沒寫功課　父暴怒失控打死他

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▲▼（圖／翻攝自推特／Medyanın Elli Tonu、Renksiz Bukalemun）

▲馬特坎。（圖／翻攝自推特／Medyanın Elli TonuRenksiz Bukalemun

國際中心／綜合報導

土耳其南部哈塔伊省（Hatay）一名6歲男孩馬特坎（Mertcan）日前因為「沒做功課」，遭到極度憤怒的父親用吸塵器的金屬管毆打，導致他傷重昏迷，被鄰居發現後緊急送醫治療，原本在加護病房靠著生命維持器才活得下去，不過根據最新消息指出，馬特坎已經不幸身亡。

根據外媒報導，這起事件發生在哈塔伊省的伊斯肯德倫市，名為阿里（Mehmet Ali Y）的父親因為兒子沒有寫功課，竟然在盛怒之下拿起吸塵器的金屬管，對小孩就是一陣狂歐，造成馬特坎失去知覺後陷入昏迷。

馬特坎隨後被鄰居發現，並緊急送醫急救，經過檢查發現，他的頭部跟臉部有嚴重的受傷，情況十分危急，需要靠著生命維持器才能存活；而當地警方則是在調查後將阿里逮捕歸案。

阿里的前妻古麗絲坦（Gulistan O.）表示，一聽到兒子出事她就趕往醫院，但是卻看到病床上的人被瘀傷所覆蓋，她的兒子幾乎快要死了；阿里先前每天都家暴她，所以兩人才離婚，她也曾經向警方投訴過，但卻收到死亡威脅，不得不撤銷投訴。

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關鍵字：土耳其,功課,暴力,吸塵器

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