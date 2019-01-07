貿易談判登場　紐時：川普誇耀美國強勁，中國弱勢可能讓步

▲中美貿易戰僵局是否會解凍還有待觀察。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美中貿易代表團今（7）日將於北京展開為期2天的談判。《紐約時報》報導，美國總統川普5日表示，中國現階段表現不佳，「這使得我們處於非常有利的位置，我們做得很好。」觀察來看，美方在貿易談判中具有優勢。

《紐時》分析，川普對於中國經濟的形容是正確的，中國目前受到貿易戰關稅影響，但他雖然對美國經濟抱有很大的信心，卻忽略其他迫在眉睫的威脅，包括部分聯邦政府關閉所帶來的損害、1.5萬億美元的稅改法案，以及貿易戰中，中國的痛苦也跟著蔓延到美國的公司、農民與消費者。

中國官員似乎準備提供各種讓步方案，包括減少對美國商品的關稅，試圖在3月2日前解決貿易戰的緊張局勢，到時美方對價值2000億美元的中國商品課徵關稅可能從10％增加到25％。

▲關稅問題影響中國商品的出口。（圖／達志影像／美聯社）



美國副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）以及財政部副部長馬爾帕斯（David Malpass）負責帶領代表團，7日將與中國官員展開會談。如果談判有所成效，中國官方的高級代表團預計將在幾周後前往華府，與美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）、美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）會面。

不過，康乃爾大學貿易專家普拉薩德（Eswar Prasad）認為，中美要達成協議仍有相當艱難的路要走，最值得期待的是雙方停止進一步的貿易敵對行動，但已實施的關稅仍有可能繼續維持。

哈德遜研究所（Hudson Institute）專門研究中國的專家白邦瑞（Mike Pillsbury）表示，中方可能提出「分裂白宮官員」的建議，以此滿足較溫和的梅努欽與白宮首席經濟顧問（Larry Kudlow），但會讓主張鷹派立場的賴海哲、白宮經濟顧問納瓦洛（Peter Navarro）感到沮喪。

川普6日告訴記者，他認為會有好事發生，還慶祝去年12月的就業數據，並嘲諷華爾街分析師對他的看法。

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