「九二會談無共識」　李登輝7年前轟馬英九：扭曲歷史、欺騙國人

▲前總統李登輝。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文日前重申她始終未接受「九二共識」，5日更進一步呼籲國內各政黨不要再講，引來前總統馬英九回擊，今還在臉書以千字表達支持「九二共識」的立場。但有網友翻出前總統李登輝7年前的聲明稿，當中直言「九二會談無共識」，砲轟馬英九扭曲歷史、欺騙國人，跨時空打臉。

李登輝當時表示，1992年參與兩岸香港會談的故海基會董事長辜振甫就說過會中沒有共識，前陸委會主委蘇起也承認「九二共識」是他自創的；但馬英九還是不斷講有「九二共識」，這種扭曲歷史、欺騙國人的行為，讓人無法接受。

李登輝指出，大陸所謂的「九二共識」只有「一個中國」，根本沒有馬英九所謂的「一個中國、各自表述」，不知道「共識」在哪裡？如果要主張有「九二共識」，那馬英九應先說明大陸是否已經同意「各自表述」，並要求大陸公開宣示，是否同意「各自表述」，承認中華民國存在的事實。否則，就是自欺欺人、出賣主權、屈從大陸的行為。

李登輝強調，兩岸人民交流從不因政黨輪替受到影響，政府該做的是如何保障台灣人民的利益。如果兩岸要達成共識，台灣必須先循國內民主程序，達成國內共識，這才是民主國家的正常程序，而不是國共兩黨私相授受，一再以虛無的「九二共識」，造成國家內耗，受害的是全體台灣人民。

▲網路瘋傳李登輝7年前聲明。（圖／翻攝李登輝臉書）