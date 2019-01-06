張善政「凍齡妻」成攝影展焦點　引起現場民眾騷動

▲張善政偕妻看攝影展。（圖／花蓮縣政府提供）

政治中心／綜合報導

花蓮縣長徐榛蔚、行政院前院長張善政與妻子張琦雅，受邀出席花蓮攝影學會會員攝影聯展，現場民眾看到張琦雅大讚她保養得宜，而她凍齡的外表也成為攝影展的另一個焦點。

徐榛蔚對於參展作品精彩捕捉剎那間的永恆讚譽有加，期許繼續為花蓮藝術能量及觀光文化努力，激盪更多創作火花；徐榛蔚表示「台上一分鐘，台下十年功！」，每張照片都是攝影師揹著沉重的裝備和長時間的等待，跋山涉水、上山下海創作而來，令人感動。花蓮藝術能量非常豐沛，期許藝文界及攝影界朋友，繼續為花蓮藝術能量及觀光文化努力，觀光及農業結合文化，讓花蓮更加有深度，讓來到花蓮的旅客都能滿載而歸。

▲張善政偕妻看攝影展。（圖／花蓮縣政府提供）

徐榛蔚說，萬物都有獨特樣貌，生活點滴、天地萬物、山川湖泊皆能成為攝影師眼中的創作題材，每個鏡頭與視角都展現出造物者的用心與創作者的美感，感謝花蓮擁有這麼多優秀藝術家，懷抱感恩惜萬物的心情創作，讓花蓮這塊藝術沃土茁壯，並促成「生活藝術化、藝術生活化」的實踐。

張琦雅現身攝影展引起現場不少騷動，民眾讚美她氣質出眾、皮膚保養超好，完全看不出已經61歲，臉上完全沒有歲月的痕跡。其實，張琦雅常常陪著張善政出席活動，夫妻感情相當甜蜜，張善政還曾放上跟妻子的合照，並放上撩妹語錄向老婆示愛，網友就大讚夫人很漂亮、氣質非常優雅。

▲張善政跟風撩妹語錄，撩太太。（圖／翻攝張善政臉書）