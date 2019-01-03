全國電動公務車數量居冠　徐榛蔚試乘宣示：邁向綠色花蓮

▲花蓮縣政府正式啟用15輛純電動公務車，開創先例成為全國電動公務車數量最多的地方政府單位。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府正式啟用15輛純電動汽車作為公務車輛使用，開創先例，成為全國電動公務車數量最多的地方政府單位。縣長徐榛蔚3日上午參與交車啟用典禮並試乘。

花蓮為後山淨土，更是少數未被細懸浮微粒（PM2.5）污染的縣市。根據環保署空氣品質指標，花蓮縣細懸浮微粒平均濃度為21微克／立方公尺，全國僅花蓮符合空氣品質標準，也是全國各縣市政府空氣品質最優良的縣份。

▲縣長徐榛蔚參與交車啟用典禮並試乘。

徐榛蔚表示，傅崐萁縣長任內不斷強調「綠能城市、環保花蓮」的立縣精神。並持續在縣內推動無汙染能源交通網絡，在去年九月即將綠能巴士引進花東縱谷，當時也是全國首條全線使用低底盤電動巴士的觀光路線。

▲徐榛蔚宣示邁入綠色花蓮，展現對抗空汙的決心。

徐榛蔚展節能減碳的決心，率先試乘公務電動車，象徵邁入綠色花蓮、純淨花蓮，宣示花蓮對抗空汙與守護洄瀾美景的第一步，期待攜手以電力取代燃煤，終結廢氣排放，改善空氣汙染。

環保局局長饒忠表示，15輛純電動車的租賃，不僅對地狹的花蓮地形有所助益以外，經過評估，相較燃油車輛，若以每年行駛6萬公里計算，更可以減少3.5萬公斤的二氧化碳排放量。