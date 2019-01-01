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拚2020！張善政《新政實驗室》今開張　與國民黨合作「沒有必然的期待」

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▲▼行政院前院長張善政。（圖／記者賴于榛攝）

▲行政院前院長張善政。（圖／記者賴于榛攝）

政治中心／綜合報導

有意參選總統的無黨籍前行政院長張善政，近日積極參與公開活動，去年七月成立臉書個人粉絲專頁、LINE官方帳號，Youtube頻道更選在2019第一天開張，規畫「新政實驗室」系列的影片，分享對時政的看法，頗有為2020試水溫的意味。

張善政表示，數位時代來臨，政治不再只是政治人物理念的單向表述，更重要的是讓大家知道理念形成的過程，如果這個形成過程是大家都有參與空間的就更好，因此就有了《新政實驗室》這個影音企劃。

張善政說「我希望用說好書談理念的方式，來跟大家聊聊天交交心。」第一集介紹一本書《國家為什麼會成功？》，作者為美國「外交政策」雜誌總編輯強納森．迪波曼，張善政曾為此書中文版寫序，張善政要透過此書，談談各國成功故事背後，給自己的啟發。

▲▼張善政。（圖／翻攝張善政YouTube影片）

▲張善政。（圖／翻攝張善政YouTube影片）

外界關注2020年是否會與國民黨合作，他表示：「沒有必然的期待，保持適當的彈性，做好自己的準備」，唯有擺脫藍綠惡鬥，台灣才有機會休養生息，重拾往日的榮耀。

張善政日前以台灣大哥大基金會董事長身份參加聖誕節公益活動，會後面對媒體詢問角逐2020總統大選意向，以及是否將加入國民黨一事。他僅表示，暫時沒有這個想法，但是不打算加入國民黨的機率很高。

ET快訊
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關鍵字：張善政,新政實驗室,國民黨

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