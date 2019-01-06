離家270公里尋短！台南婦負債想不開　飆車到台東警攔獲

▲來自台南欲尋短方姓婦人，在台東樟原與警方車輛交錯而過，員警迅即迴車攔下。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

家住台南市的方姓婦人，日前留下字條一路由台南家中開車到台東欲尋短，經警方通報協尋，最後台東警方在台東樟原尋獲，家屬對該女離家270公里感到十分詫異，對警方能及時尋回方女避免發生憾事表示相當感謝。

家住台南市的方姓婦人，因債務問題一時想不開，1月4日在住家留下尋短字條後離家出走。家屬心急如焚報案後，台南警方經由緊急協尋手機定位，發現方女最後發話位置在台東縣內，轉報台東縣警察局通知各分局加強協尋。

▲員警將方姓婦人帶回所內休息安撫並通知家屬。

成功分局樟原派出所警員孫鈺雲，5日13時許駕駛巡邏車返分局途中，洽於11線95公里處時與方姓婦人所駕駛車輛交會而過。孫員想起該輛車正是早上勤務中心通報加強協尋車輛，立刻迴車追上，與隨後趕到的寧埔所警員李益全、林昆達一同攔下方女。

警方上前關心時見方女情緒低落、淚流滿面，遂趕緊請方女到寧埔所內休息及安撫。並立即通知台南的家屬，焦急的家屬到所後除詫異方女竟一路開車到離家270公里外的台東成功海岸，也對警方能及時尋回方女避免發生憾事，經警方通報協尋一再表示感謝。

成功分局表示，警政署目前有關失蹤人口的重大政策以「單一窗口受理，全國協尋服務」及「報案不用等，掌握黃金每一秒為主軸」，呼籲民眾遇類似情形可以立即至鄰近派出所報案協尋，把握協尋的黃金時間找回家人。

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