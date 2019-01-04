憂鬱男發作燒炭尋短　新化警即時破門救援阻憾事

▲台南市新化警分局唪口派出所員警據報火速到場，成功挽救燒炭尋短的曾姓男子性命。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市新化警分局唪口派出所，1月3日下午接獲報案指稱隔鄰有民眾在燒炭疑似欲自殺，請警察能儘快到場查看，員警獲報後立即通知119救護人員，在短短3分鐘內就趕赴位於新化區北勢里的現場，果真發現曾姓男子於屋內燒炭狀似昏迷，惟仍有意識，警消馬上救援及時送醫，成功挽回一命。



唪口派出所戴、黃二名員警接獲通報後，在短短3分鐘火速趕到現場，一進門果然聞到燒炭味，惟窗戶並未鎖緊，員警立即請消防人員進行破門，門一打開，果然發現男子意識模糊躺臥在椅上，旁邊還有已燃燒的木炭，經救護人員緊急檢查並喚醒男子，男子恢復意識後，員警詢問其意圖自殺原因後，研判曾男似有憂鬱症傾向，所幸窗戶未全部緊關，僅吸入過多的一氧化碳，最後在警消合力將曾男送奇美醫院救治，檢查後均無大礙，警消及時到場，阻止了一場人間悲劇發生！

經查，曾男獨居於租屋處，係因憂鬱症發作，才想不開燒炭自殺，不過幸好隔鄰機警聞到燒炭味道即時報案，通知警消抵達現場，成功救援，警方也已通報社會局等相關單位介入援助。警方呼籲，再給自己一次機會，請求協助，以救助寶貴生命。

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