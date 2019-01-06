去吧！　段宜康回擊游盈隆：我被爛咖告也不是第一次

▲段宜康跟游盈隆互槓。（圖／記者潘永鴻、周書羽攝）

政治中心／綜合報導

（新增游盈隆回應）

民進黨立委段宜康5日在臉書發文，絕對不會把票投給黨主席候選人游盈隆，批他是扯民進黨後腿的「爛咖」。不久後，游盈隆表示要提告，而段宜康6日在臉書正面回應，不必用提告來威脅我，「去告吧，反正我被爛咖告也不是第一次了！」至於是否真的要提告，游盈隆表示，會有適當處理。

游盈隆在臉書回應段宜康罵「爛咖」，他說，「提告，是必要之痛」，黨主席選舉是一場公平競賽，選舉不是當順民服從整個黨的意思，如果黨內不容許有第二種聲音，還需要辦理選舉嗎？那就由總統直接欽點誰當黨主席就好了。

段宜康則在臉書回嗆，「我敢大聲批評，是因為我的付出。」從2004年被連戰家族一路提告開始，我沒有一次提刀上陣，因而挨告，是為了自己。

段宜康認為，游盈隆除了一路唱衰民進黨、扯執政團隊後腿之外；從在野到執政的過程，為民進黨出過什麼力？並游盈隆，「去告吧，反正我被爛咖告也不是第一次了！」

是否要提告段宜康，游盈隆一早受訪時回應，「派系問題多嚴重，一場黨主席選舉，我當然跟卓榮泰會有不同看法、不同意見，卻被派系的領導說是爛咖，我想這次，社會大眾、包含民進黨內沒有人可以接受這樣汙衊毀謗，所以我對段委員這樣的發言我感到遺憾，今天過後，我會有適當處理。」

