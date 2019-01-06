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民進黨主席補選登場　陳水扁比「YA」呼籲踴躍投票

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▲▼陳水扁希望民進黨疼惜林佳龍，因為對方是行政院長的人選之一。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

▲陳水扁。（資料照／翻攝自陳水扁臉書）

政治中心／綜合報導

民進黨主席補選6日登場，由被視為保皇派的卓榮泰和反英派的游盈隆雙雄對決。前總統陳水扁一早在臉書放上和游盈隆的合照呼籲黨員踴躍投票，兩人比出「2」的手勢，正好是游盈隆的號次。

游盈隆投入黨主席參選，曾南下拜會陳水扁請益，雙方互相聊聊對於民進黨、台灣未來走向的看法。2018年九合一選舉，民進黨兵敗如山倒，縣市長席次也從13席掉到6席，瞬間腰斬，僅剩基隆市、桃園市、新竹市、嘉義縣、台南市和屏東縣6席，總統蔡英文在選舉日當晚，為敗選辭去民進黨黨主席。黨主席補選，由卓榮泰、游盈隆雙雄競逐。

日前黨主席選前辯論，游盈隆提到上任後，一定會嚴肅面對陳水扁受到的政治跟司法迫害的案件，處理上次全國黨代表連署要求特赦扁的案子。他接著說，民進黨派系失衡，新系一系獨大，享受80%的執政資源卻又不用負政治責任，造成很多人抱怨、黨內紛爭；他強調，必須深切體認派系存在是很自然的事，因為派系來自於人性，而為了避免派系失衡，就是要讓各派系蓬勃發展。他也說，民進黨要重建形象，有理想性、清廉、執政能力等，要走人民路線而非菁英路線。

而卓榮泰指出游盈隆不斷在「裂解」民進黨，他認為只有團結，黨員才會恢復他們對黨的信心、熱情跟希望，「我要用對話代替對立、用合作代替分裂、用團結代替鬥爭」，唯有走向這條路，這次的補選才有意義，因為人民希望看到是一個爭氣、有前途、有未來的執政黨；也強調，黨的改革會大破大立，不會拖泥帶水，「但改革不必裂解、檢討不出惡言，我們沒有時間可以浪費。」

▲▼陳水扁臉書發文呼籲踴躍投票。（圖／翻攝陳水扁臉書）

▲陳水扁臉書發文呼籲踴躍投票。（圖／翻攝陳水扁臉書）

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抓到了！救難隊員遭埋屍　嫌犯落網稱：感情糾紛殺人

關鍵字：陳水扁,游盈隆,民進黨

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