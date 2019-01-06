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他7天「翻牆4百次」被罰4千「比吸毒還重」　網：原來我一直違法

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▲▼網路,手機,上網,電腦,男人,上班族,工程師。（圖／翻攝自pixabay）

▲上網示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

大陸中心／綜合報導

「廣東公安執法信息公開平台」於12月28日公開一起，違反《計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》的案例，朱姓網友因「翻牆」遭開罰1000元人民幣（約4400元新台幣）；但檢視其他行政處罰書，發現這次「翻牆」的懲罰，竟然比吸毒還要高（罰款500元人民幣）。網友看了訊息紛紛表示，「原來我一直違法」。

根據《香港01》報導，中國官方嚴管網路，境外網站如Facebook、Youtube 等，網民均無法進入，但不少人會利用VPN（虛擬私人網絡）的方式「翻牆」，瀏覽受封鎖網站。

▲▼廣東一位朱姓網友因「翻牆」上網被罰1000元人民幣，是中國第一起因翻牆受罰的案例。（圖／廣東公安執法信息公開平台）

▲廣東一位朱姓網友因「翻牆」上網被罰1000元人民幣。（圖／廣東公安執法信息公開平台）

「廣東公安執法信息公開平台」上28日公布了一則來自韶關市公安局的行政處罰書，內容指出，被處罰的朱姓網友，因「擅自建立、使用非法定信道進行國際聯網」，違反《計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》第6條和第14條規定，被處以警告，並處罰款1000元人民幣。

▲▼廣東一位朱姓網友因「翻牆」上網被罰1000元人民幣。（圖／翻攝自微博／污什麼叔）

▲廣東翻牆網友的訊息在微博瘋傳。（圖／翻攝自微博／污什麼叔）

網路流傳的消息指出，朱姓網友真名為朱雲楓，利用手機安裝翻牆軟件藍燈（lantern Pro），再連接自家的寬頻網絡，成功「翻牆」上網，最近一週內，共登錄了487次。

另外，還有一張「被傳喚人家屬通知書」在網路流傳。圖片顯示，來自重慶的網友黃成成，同樣因「翻牆」，被控「擅自建立、使用非法定信道進行國際聯網」，重慶市公安局於1月4日中午，傳喚到案調查。

▲▼廣東一位朱姓網友因「翻牆」上網被罰1000元人民幣。（圖／中國數字時代）

▲另一位黃姓網友同樣因「翻牆」被調查。（圖／中國數字時代）

翻閱「廣東公安執法信息公開平台」的公開訊息，能發現到，另一位吸毒的陳姓毒蟲，被處以罰款500元人民幣，竟然比「翻牆」懲處還少一倍，讓網友疑惑，「翻牆比吸毒嚴重？」

根據《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》第6條規定，電腦信息網路連線，必須使用「郵電部國家公用電信網」所提供的「國際出入口信道」。無論任何單位、個人不得「自行建立」或使用「其他信道」進行網路連線。

第14條則規定，若違反規定第6條、第8條和第10條規定，可由公安機關責令停止連網，並給予警告，處人民幣1.5萬元以下罰款，若有違法所得者，依法可沒收。

「翻牆遭罰」訊息在微博曝光後，不少網友討論，「原來我一直違法」、「重慶的那位說是要罰一萬五，但沒罰」、「翻牆次數怎麼定的？我的路由器一直在翻牆就沒斷過網，是不是只有一次？」

雖然不少人也在同一時間質疑消息發布網站的「真實性」，但經過確認，確實能從「廣東公安法制」微信公眾號連結，且「廣東公安執法信息公開平台上線運行」為2018年5月30日官方公告。

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