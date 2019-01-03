華聞快遞／85萬千瓦莫合風電場青海上路　陸單體容量最大風電

▲風力發電廠。（示意圖／CFP）

《青海》85萬千瓦莫合風電場青海上路 陸單體容量最大風電

大陸最大單體85萬千瓦莫合風電場日前在青海成功併網營運，那仁10萬千瓦風電場也同時併網，合計投產容量達到95萬千瓦。據了解，這也是世界上一次性併網容量最大的風電項目。電站按照「無人值班」原則設計，實現電站的遠程監控、調節及大數據分析，大大提高了電站整體運行效率。（新華網）

《北京》「閒魚優品」正式上線 攜手品牌商撬動閒置市場

阿里巴巴旗下閒置交易平台閒魚3日在北京召開媒體溝通會，閒魚營運總監石堅宣布正式上線「閒魚優品」頻道，幫助品牌和商家處理和整合閒置資源的同時，帶給發燒友和追求性價比的消費者物美價廉的商品，共同促進社會閒置資源的循環利用。（中新網）

《四川》四川一工地首現機器人放樣 輕鬆完成高難度動作

據中新網記者3日了解到，成都高新區體育中心項目工地上出現BIM放樣機器人，它能夠精準到3mm以內，放樣效率是傳統方法的6-7倍，僅需單人操作，具有任意設站、高程自適應、貫通點自適應、實時導航、實時檢查、自動生成放樣報告等多種先進功能。（中新網）

《北京》大興國際機場主航站樓室內已完工8成

大興國際機場航站樓工程部核心區副總經理高愛平透露，「目前主航站樓的外立面裝修工程已全面完成，空調機組、供暖系統安裝完成，室內裝修工程總量完成80%」，「預計到春節前主航站樓的裝修工程基本結束、機電設備的單台調試結束，至2019年3月份，機電系統將進入聯合調試階段」。目前，新機場航站樓的石材舖貼工程完成80%，大吊頂工程完成95%，整體裝修裝飾工程達到總量的80%。（北京晚報）

▲北京大興國際機場。（圖／CFP）

《廣東》5個公車充電站建成開放 未來再開放27個

據羊城晚報記者2日從廣州捷電通公司瞭解到，該公司旗下的5個充電站，越秀區的梅東路充電站、白雲區石沙路朝陽充電站、番禺區金山大道南村充電站、海珠區南洲路打撈局充電站、荔灣區橋中大坦沙充電站正式對市民開放。此外，未來將按批次再開放27個充電站。（羊城晚報）

《北京》人民銀行展開600億元逆回購操作

中國人民銀行3日以利率招標方式展開600億元逆回購操作。因當日有1500億元逆回購到期，人民銀行淨回籠900億元。本次操作中，有400億元逆回購期限為7天，另外200億元逆回購期限為14天，中標利率分別為2.55%和2.7%。（新華網）

《湖南》刑事案件數同比下降11.72%

湖南省公安廳日前表示，2018年全省社會治安持續向好，刑事案件、命案、治安案件、交通事故數量「四下降」，公眾安全感、滿意度和破案率「三上升」，人民群眾對社會治安的評價首次跨越90分大關，達到91.73分。「百日會戰」共排查管控肇事肇禍精神障礙患者、有暴力傾向的違法犯罪前科人員等7類重點人員8.75萬人，收繳非法槍支3483支、子彈2.19萬發、管製刀具2682把，檢查民爆物品單位1101家，確保了78場重大活動安保任務絕對安全。（長沙晚報）

《北京》世界首次！復興號將實現時速350公里自動駕駛

復興號動車將在世界上首次實現時速350公里自動駕駛功能。中國鐵路總公司總經理陸東福2日在鐵路總公司工作會議上透露，目前時速300公里至350公里高鐵的自動駕駛技術在世界上尚屬空白，中國鐵路總公司正在組織攻關，該技術將在京張高鐵首次得到應用。（人民網）

▼復興號將實現時速350公里自動駕駛。（圖／翻攝微博／人民網）