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南韓公布雷達照射事件影片　痛批日本扭曲事實「妨礙人道救援」

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▲▼南韓國防部公布火控雷達照射事件現場影片。（圖／翻攝自南韓國防部YouTube）

▲ 南韓國防部公布火控雷達照射事件現場影片。（圖／翻攝自南韓國防部YouTube）

國際中心／綜合報導

日本及南韓的火控雷達照射爭端持續延燒，南韓國防部日前公布一段4分26秒的現場影片，反駁日方說法，更要求停止「扭曲事實」。當天稍晚，兩國外交部長也熱線30分鐘，針對此案及二戰徵用工判決交換意見。

日本防衛省宣稱，海上自衛隊P-1巡邏機20日在日本海（南韓稱東海）能登半島海域執行海上警戒任務時，遭到南韓海軍「廣開土大王級」（KDX-1）驅逐艦火控雷達的照射，表達強烈譴責。

南韓國防部4日公開由海警三峰號警備艇上人員拍攝的影片，證實廣開土大王級號驅逐艦當時正救援漂流到南韓海域的北韓漁船，也錄下南韓人員向虛脫的北韓漁民提供溫水的急迫聲音。國防部更在影片中以字幕質問日方，「為什麼在人道救援現場以低空飛行進行威脅？」

國防部以此影片澄清，韓方毫無攻擊意圖，不僅沒有瞄準日本巡邏機，反而受到低空飛行威脅，要求日方為妨礙人道救援一事道歉，並在雙邊工作會議上出示足以證明韓方有意威嚇的電磁波證據。

國防部也依據日方去年12月28日公布的影片指出，日機從150公尺的低空飛至距離韓艦僅500公尺的空域，艦上官兵都聽到巨大的聲響、感受到強烈震動；且日機飛行員顯然很清楚韓方正在救人，卻仍展開偵察活動，是相當嚴重的威脅手段。

南韓外交部長康京和日本外務大臣河野太郎4日下午當地時間3時40分針對此案通電話，一致認為應由國防部門間的交涉，盡早解決爭議。

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關鍵字：廣開土大王級,P-1巡邏機,P1巡邏機,火控雷達,日韓要聞,軍武,國際軍武

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