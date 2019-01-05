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蔡英文上任2年斷交5國　李登輝指大陸「切香腸戰術」吞台

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▲台聯黨慶。李登輝（資料照／記者季相儒攝）

▲李登輝（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文上任2年多以來，有5個邦交國與我國斷交。據日本產經新聞5日報導，前總統李登輝對此表示，大陸採「切香腸戰術」想併吞台灣，但台灣政府與人民危機感太薄弱。

日本產經新聞2018年10月4日在台北專訪李登輝，之後又獲李登輝書面回應，訪談內容分上下兩篇刊登，5日刊登下篇。內容指出，大陸主席習近平為擴大在共產黨內的權力基礎，將會積極處理對台灣統一的工作，並採用「切香腸戰術」。

蔡英文2016年5月上任以來，台灣受到大陸阻撓，接連失去聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多等5個邦交國，目前我國邦交國僅剩17國。國人希望政府盡快拿出對策，避免發生斷交的骨牌效應。

對此，李登輝認為，大陸想在國際限縮台灣的生存空間，然台灣的政府與人民對大陸企圖統台的危機感薄弱，大陸併吞台灣的手段，不僅是武力，還包括經濟、科學技術、學術交流等層面，是以「切香腸戰術」進行，建議台灣應與共享民主、自由價值觀的美日合作，維持台灣的存在。

李登輝指出，大陸目前半導體技術不足，應相當覬覦台灣尖端技術，因此，台灣政府須研擬防止技術外流到大陸的對策，包括軍事技術轉移在內；另外，台積電創辦人、前董事長張忠謀2018年代表台灣出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議，深具意義。

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