母偷洋蔥被店長訓話到嘔吐昏倒　兒反討賠90萬：害我媽躺著出來

大陸中心／綜合報導

浙江張姓男子指控，64歲的老媽媽上月21日到超市購物，買了洋蔥、蓮藕等物品，結帳時卻沒有拿出來，結果被店長帶到旁邊的小房間訓話，問到一半人突然嘔吐昏倒，現在還躺在加護病房裡，當時店裡的人竟然還把人抬到門口樹下放著，氣得開口求償20萬元人民幣的醫藥費（約90萬元新台幣）。

▲張男的母親突然昏倒。（圖／翻攝自微博／社會話嘮君）

綜合大陸媒體報導，張男強調，母親患有高血壓，平時吃藥都控制得不錯，事發當天和往常一樣到超市買菜，拿了洋蔥、蓮藕、豬骨以及豬肝4樣東西，結帳時卻只拿出一樣，被店員發現後才又取出第二樣，但最後還是被發現袋子裡藏有洋蔥和蓮藕。

店長懷疑母親偷竊，於是帶到旁邊的小房間訓話，再交給一名女店員詢問地址等資料，沒想到這時人卻突然嘔吐並昏倒，只好趕緊報警。但讓張男生氣的是，店裡的人報警後竟然把母親搬到門口的樹底下放著，好好一個人走著進去，結果竟然變躺著出來，至今都還在加護病房治療中。

▲超市販售的商品種類眾多，店員一個不注意可能就會被小偷得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

張男認為超市人員應該對這件事情負責，而且他也已經花了3萬元人民幣的醫藥費，於是反過來求償20萬元。不過，店長出示監視器畫面反駁，自己全程都是隔著一段距離詢問，根本就沒有碰到老人或做出刺激行為，只是單純進行例行檢查與談話，怎能反過來要他負擔責任，「我只是想告訴她，店裡到處都是監視器，這樣做是不對的。」

而網友們看完大多都力挺店家，認為是老婦偷竊在先，要求店家賠償醫藥費並不合理，「活該，這樣的老人能教壞多少孩子啊」、「人窮不可怕，但要窮得有骨氣」、「這樣的人不值得被尊敬」。