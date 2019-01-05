謝龍介將參加立委補選？　郭國文：「說話不算話我等你！」

▲據聞國民黨謝龍介議員已遷戶籍，將參加這次立委補選，民進黨立委補選參選人郭國文表示他合理懷疑這是謝龍介和郭信良談好的條件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第二選區立委補選參選人郭國文1月5日表示據聞國民黨謝龍介議員已遷戶籍，將參加這次立委補選，郭國文笑說：「龍介兄你又說話不算話。沒關係，我在這裡等你！」。

郭國文說謝龍介若有規劃要補選立委，議員選前就應該會轉換選區，而且在議長選前也沒表態，甚至在議長選後更多次表示沒意願角逐第二選區立委補選，現在卻傳聞說要參選，郭國文說：「龍介兄你是不是要說清楚你的心路轉變，還是你和郭信良有什麼協議，讓你改變心意！」。

郭國文接續表示他合理懷疑這是謝龍介和郭信良談好的條件，郭國文說謝龍介率國民黨支持郭信良當選議長，以中斷民進黨議長席次的延續，而謝龍介則不與陳亭妃同區競爭2020的立委席次，改向郭國文挑戰。也因為郭國文在台南市議員任內，經常因為社會公義與市政發展針鋒相對，尤其在國民黨李全教議長賄選案爆發時，郭國文與謝龍介的衝突更加的白熱化，所以謝龍介不會讓郭國文這麼「好吃睏」。

郭國文語重心長的表示選舉是民主社會裡很神聖的一項要素，但是卻有少數人把選舉當做交易的手段，只為了取個人的利益。之前陳筱諭的母親郭秀珠前議員與李全教合力夾殺民進黨時，也曾公開指責郭信良與李全教結盟。而這次議長選舉，郭信良更是明目張膽地與謝龍介合作取得議長的位置，顯見藍營和假綠團體一直合作在侵蝕台南的民主基礎，這種出賣民主的事情居然發生在台南這個民主聖地，就更叫人痛心和氣憤。

郭國文也表示僅管如此他還是對台南的民主發展有信心，絕大多數的市民還是期待正向、進步的民主力量帶領台南的進步與發展，他也相信唯有學運、社運出身，擁有地方與中央歷練的郭國文，最能夠凝聚改革的力量，贏得這一席補選的勝利。