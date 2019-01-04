台南市前副市長顏純左與6綠議員力挺郭國文：「要挺就挺最好的」

▲民進黨在李俊毅退出後，郭國文與陳筱諭2人爭取黨內提名的競爭更加白熱化。（圖／郭國文競辦提供）

地方中心／綜合報導

台南市長黃偉哲當選後留下的立委職缺，引發民進黨內高度競爭，在李俊毅退出後，郭國文與陳筱諭2人爭取黨內提名的競爭更加白熱化。今天(1/4)台南市前副市長顏純左、蔡蘇秋金議員、林志展議員、陳秋宏議員、陳碧玉議員、蔡筱薇議員、沈震東議員、呂維胤議員特助聯合相挺郭國文，並聯合聲明「要挺就挺最好的」。

顏純左等人強調，這席立委補選是鞏固台南民主聖地的關鍵一席，非民進黨的勢力正在整合，準備對民進黨進行反撲，因此提醒大家一定要注意候選人的背景，把席次留給堅持清廉與進步價值的候選人。讓郭國文順利獲得提名，代表民進黨守護住台南的還一席，守護民主與發展，並表示14個地區都非常重要，拜託每一區的好朋友都站出來，共同支持最好的郭國文。

林志展也提到，民進黨的價值是「清廉、勤政、愛鄉土」，這點郭國文完全沒有問題。在學經歷上郭國文是成大的博士和台大的碩士，地方與中央的行政歷練都成為他為地方服務的能量，加上以前和郭國文還是議會的同事，一起拼市政為台南市民服務。也說明郭國文擔任台南市議會黨團總召時，帶頭抵擋李全教及謝龍介為首的國民黨團隊，協助賴清德市長的市政推行，像他這樣有擔當、有理念的人，未來才能在詭譎多變的國會，抗衛民主的價值與守護全民的福利。

陳秋宏接著也說明，民主的價值不是用看的，是一步一步走出來的。人民希望民進黨能改革，因此需要能真正把民意帶入民進黨改革、把民進黨改革實踐成人民期待的強棒，重新贏得人民的信任，守護民進黨的價值，所以我們要最強的候選人。郭國文不但是成大博士、台大碩士的學歷，加上從他過去擔任黨部主委、市議員到徑政院勞動部次長，長期為爭取社會進步與人民權利而努力，他的專業與歷練，毫無疑問的郭國文就是這一席立委補選最強的選手。

蔡蘇秋金也補充，他和郭國文是將近30年的戰友，郭國文的人品與專業她非常信任，也信郭國文以後也一定上山下海的民眾服務，展現民進黨愛鄉土的價值。陳碧玉、沈震東以及蔡筱薇也同時表示，要讓民進黨的價值延續下去，讓民進黨重新被人民信任，郭國文會是最好的人選。

郭國文表示，台南立委補選初選提名這一戰，不只無黨、國民黨甚至聽聞連黑道都加入，要對民進黨進行反撲，要打擊台灣的民主自信與主體性的價值，昨天蔡英文也提到「民主」是台灣人最大的共識，所以台南這一席立委補選不只是守護民主，更是延續民主的關鍵一席，一但缺口被突破，會造成骨牌效應，讓整個台灣的民主與社會發展，發生很大的危機。