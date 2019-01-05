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郭信良批郭國文意圖撕裂民進黨　「我心痛難過！」

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▲台南市議長郭信良發表聲明請郭國文不要藉著傷害別人，來拉抬自己，這種作法是天理不容的。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議長郭信良發表聲明請郭國文不要藉著傷害別人，來拉抬自己，這種作法是天理不容的。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對民進黨立委補選參選人郭國文提出的「條件交換說」，台南市議長郭信良1月5日發表聲明說請郭國文記住賴院長及蔡總統的指示，並記取李俊毅立委退選的忠告：「黨內一定要團結，不應再撕裂」。

郭信良指出尤其是郭國文所屬的新潮流已經害民進黨少了台南的正副議長，現在自己都還未取得民進黨的正式提名，就想用奧步以所謂的猜測、譩測等說法，來中傷被他所屬的新潮流派系逼迫離開民進黨的前同志？以及跟他同黨的現任黨籍立委嗎？

郭信良在此嚴正聲明，謝龍介和他並沒有任何協商也沒有任何條件交換，唯一共識就是要做全民議長。而且也要提醒郭國文，2018年12月25日早上9時由民進黨議長選舉關鍵人士親自約國民黨主委見面，並由該人士主動提出正副議長合作案，希望議長支持民進黨，副議長由國民黨來擔任，請問這又是民進黨跟國民黨什麼不可告人的交換？

郭信良說請郭國文好好選，不要因為民調落後，就意圖用抹黑手法影射傷害別人，來墊高自己的聲望。市長初選用抹黑攻擊這招，已經讓黃偉哲市長發道歉函向陳亭妃立委致歉，今天又企圖用同樣手法爭取提名。

郭信良強調抹黑別人不代表自己就是乾淨，請郭國文好好面對自己擔任勞動部次長時，所力推的一例一休修法，已經讓民進黨吞下2018縣市長選舉大輸的惡果，郭國文不但沒有反省，還惡人先告狀，讓郭信良開始擔心，這也是民進黨應該擔心，如果讓郭國文進入立法院，不知會不會又提出讓民進黨失去民意的法案呢？請郭國文好好面對您自己的問題吧！不要藉著傷害別人，來拉抬自己，這種作法是天理不容的。

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