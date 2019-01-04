消防演習「玩真的」　起火濃煙　空拍機即時回傳應變作戰

▲新竹縣消防局模擬長照中心火警演習，現場出動空拍機協助坐鎮。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為提升新竹縣「收容避難弱者」防災應變能力、同時強化消防人員救災技能，新竹縣政府消防局4日在「荷蘭村護理之家」辦理自衛消防編組能力及火災應變演習，此次演習特別導入「科技救災」，利用高倍率空中攝影機進行即時拍攝，將影像傳輸至大螢幕供現場第一線指揮官進行救災策略擬定與及時修正，另也協同新竹知名起重業者「啟德重機」使用機動型自走式升降機，使自走車升降平台能快速移動至病患受困樓層，及時將救出民眾。

新竹縣政府消防局指出，2018年8月新北市臺北護理之家火警造成死傷嚴重，消防局特別針對縣內長照中心，陸續辦理自衛消防編組驗證訓練，由於消防人員接獲通報現場的平均時間為6至9分鐘，如何加強場所本身自救能力，強化突發狀況之應變能力，並建立管理權人「自己財產，自己保護」觀念就顯得非常重要，若災害不幸發生，能將傷亡損失降至最低，有效保障該場所公共安全。

新竹縣政府消防局表示，演練設定於護理之家3樓307室電動床因不明原因起火燃燒、濃煙四竄，火勢並有往5樓竄燒的可能。場所人員立即啟動「自衛消防編組」機制，通報消防局，並進行初期滅火及疏散避難動作。

消防局抵達後，立即實施佈線射水滅火、人命救助、周界防護、疏散住民及緊急救護，防止災情擴大，並於現場設立「火場指揮中心」，由指揮官命令調遣及律定安全管理任務。當天現場也邀請其他老福機構派員參觀，於演練順利完成後，消防局指導在場業者應做好檢修申報、防火管理、用火用電安全及避難逃生等事項，有效保障民眾及業者的生命財產安全。