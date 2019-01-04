防疫大作戰　台東應變中心加強三級開設

▲台東縣政府召開緊急防疫會議，成立非洲豬瘟災害應變中心加強三級開設。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

非洲豬瘟疫情來勢洶洶，台東縣政府4日上午9點召開緊急防疫會議，並成立非洲豬瘟災害應變中心加強三級開設，以提升防疫能量，落實各項防疫措施。台東縣動物防疫所、農業處及環保局將持續對廚餘養豬場執行查核工作，加強輔導及查核縣轄內畜牧場消毒、人車管制等生物安全防疫工作。

副縣長張志明主持緊急防疫會議時表示，非洲豬瘟的疫情正在發生，且後續可能對民眾健康與農畜產業影響極大的挑戰，希望鄉鎮市公所及全縣養豬戶齊心協力，無論是強化縣界及海防、港口查察、加強民眾宣導、提高罰責、養豬戶督導，舉辦防疫演習，希望把疫情風險降到最低。

動物防疫所黎煥棠所長指出，2018年12月31日在金門金沙鎮田埔岸際沙灘發現1隻死豬，經行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗，經病毒基因核酸比對，3日確認為非洲豬瘟陽性反應。非洲豬瘟雖不會感染人類，但全球尚無疫苗及藥物可治療，一旦豬隻感染，只能採取撲殺措施以控制疫情，對養豬相關產業將造成嚴重威脅。

▲台東縣政府針對養豬戶督導，希望把疫情風險降到最低。

台東縣對於非洲豬瘟的防疫措施，包括加強畜牧場生物安全防疫輔導及查核、廚餘養豬場聯合稽查、加強肉品市場之消毒及防疫工作，若發生疫情養畜戶則將進行移動管制、病畜隔離、採樣送檢、全場撲殺補償、屍體掩埋、燒毀、全場防疫消毒等措施，同時，農業處也將於7日邀集各鄉鎮市公所就廚餘養豬離牧的議題開會研商。

台東縣養豬協會黃國卿理事長建請縣府研擬階段性的防疫工作與方案，例如限制廚餘養豬的政策、疫情發生時是否禁止外縣市活體豬進入台東，以及疫情發生時該如何處置等。卑南鄉公所獸醫師吳子和則建議縣府從寬認定20頭以下的養豬戶，並優惠獎勵退場方案、在南北縣界處設攔檢點，以及海巡港口安檢單位能夠加強查緝蘭嶼及綠島進出豬肉的措施。

▲農業處及環保局持續對養豬場執行查核工作，加強輔導及查核縣轄內畜牧場消毒工作。

農業處許瑞貴處長也呼籲養豬農民，切勿至疫區畜牧場、屠宰場及肉品加工廠等參訪，並應嚴格禁止動物運輸車、化製車、飼料車及其司機進入場內。以廚餘餵飼之養豬場，應將廚餘高溫蒸煮並持續攪拌，維持中心溫度90℃以上，蒸煮至少1小時以上始可餵飼豬隻。縣府將輔導廚餘養豬業者，轉用飼料或參加退場補助方案，以有效降低發生風險。

縣長饒慶鈴強調，為防止非洲豬瘟侵入本縣，維護豬隻健康及養豬產業競爭力，呼籲民眾同心協力防堵病毒入侵，於探親、旅遊返國時，切勿非法攜帶火腿、香腸等豬肉製品入境。