▲ 新北成立「非洲豬瘟疫災應變中心」，1月底舉辦演習。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

中國大陸非洲豬瘟疫情嚴峻，為嚴堵疫情入境，新北市政府在2018年11月22日，由當時副市長葉惠青召開「非洲豬瘟防疫應變中心」第一次分工會議，26日再次邀集14局處召開「新北市政府非洲豬瘟防疫應變」第二次分工會議，並已訂於1月30日上午10時在板橋江翠碼頭空地，辦理跨局處非洲豬瘟防疫演習。

行政院農委會防檢局成立的全國防疫團隊群組，已通報新北市已召開跨局處非洲豬瘟災害應變中心會議，近期將再召開第三次會議。4日行政院長賴清德主持的農委會非洲豬瘟應變中心會議中，防檢局亦簡報新北市於11月22日成立應變中心。

2018年11月21日新北市副市長葉惠青參加行政院會後，隔天即刻召開第一次非洲豬瘟疫災應變中心會議，會中指示盡速提供農民紅外線測溫槍，落實蒸煮廚餘應達攝氏90度1小時以上時間，以確保防疫安全，並針對地政局提供閒置可掩埋土地資料進行評估。

同年11月26日再次邀集新北市衛生局、環保局、新聞局、經發局、地政局、觀光局、消防局、農業局、財政局、民政局、社會局、警察局、教育局及主計處等14局處進行分工防疫工作，會中指示環保局、農業局成立聯合稽查小組進行133間廚餘養豬戶輔導、稽核，落實蒸煮廚餘應達攝氏90度1小時以上時間，並免費提供紅外線測溫槍給豬農測溫使用。

農業局表示，加強漁工、漁船廚餘管理，禁止上岸進入廚餘回收系統；教育局於各級學校除宣導防疫觀念，並確認學校營養午餐肉品來源、督導學校落實廚餘回收管理等，尤其肉品市場為北部最大豬隻集賣場，綜合各縣市豬隻來源，消毒、防疫特別需要加強。

農業局說，為了加強民眾防疫觀念，強力宣導民眾防疫觀念，並在各機關、學校、餐廳、民眾洽公處張貼告防疫宣導單、垃圾車掛置紅布條宣導，並訂於1月30日上午10時在板橋江翠碼頭空地，辦理豬場、肉品市場、台北港漁港之非洲豬瘟防疫演習，1月17、25日為演習預演。

動保處表示，防疫如同作戰，需要全民總動員，新北市政府已召開2次應變中心跨局處會議，並於下周再次召開第3次應變中心會議，1月底前完成演習。