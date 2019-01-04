孩子的爸你在哪？她寫下「懷孕情詩」　卻被丟到夜店紙屑中

▲女子的心意在垃圾中被發現。（圖／翻攝自臉書／PRYZM Nottingham）

國際中心／綜合報導

英國諾丁罕郡（Nottinghamshire）一家夜店先前經過熱鬧跨年夜，然而，清潔員隔天卻在地上發現一封信，是名為莎拉（Sarah）的女子所寫，內容提到她懷孕了，並希望對方在午夜時分打開信。不過，名為喬許（Josh）的男子似乎沒把信帶走，社群媒體也展開尋人大作戰。

這間夜店3日透過臉書貼出莎拉的情詩，信封可見被踩踏過的痕跡，並註記「在半夜十二點鐘打開」，她用原子筆寫道，自己礙於有些理由，晚上無法與男友一起跨年，她請求別人幫忙傳信，「我希望當你讀到這時，你會充滿歡樂，問題是，女生還是男生？」

▲內容相當深情又俏皮的信。（圖／翻攝自臉書／PRYZM Nottingham）



莎拉繼續含情脈脈的書寫，「新年快樂，我希望你玩得開心」，最後簽下自己的名字。不過，男主角似乎沒有拿走這封信，而是掉落在地上被清潔員發現，旁邊還有一堆狂歡後的紙屑，看起來有些淒涼，夜店人員則趕緊發布消息，並詢問「喬許你知道嗎？」

這則貼文受到熱烈迴響，網友紛紛笑翻與留言，開始創意照樣造句，「喬許重新封住這個信，然後跑走了」、「喬許扔掉信件，現在跑到泰國了」、「喬許以為2019年是他的年，結果莎拉丟下這個炸彈」、「喬許可能在飛機上」。