孩子的爸你在哪？她寫下「懷孕情詩」　卻被丟到夜店紙屑中

▲女子的心意在垃圾中被發現。（圖／翻攝自臉書／PRYZM Nottingham）
國際中心／綜合報導
英國諾丁罕郡（Nottinghamshire）一家夜店先前經過熱鬧跨年夜，然而，清潔員隔天卻在地上發現一封信，是名為莎拉（Sarah）的女子所寫，內容提到她懷孕了，並希望對方在午夜時分打開信。不過，名為喬許（Josh）的男子似乎沒把信帶走，社群媒體也展開尋人大作戰。
這間夜店3日透過臉書貼出莎拉的情詩，信封可見被踩踏過的痕跡，並註記「在半夜十二點鐘打開」，她用原子筆寫道，自己礙於有些理由，晚上無法與男友一起跨年，她請求別人幫忙傳信，「我希望當你讀到這時，你會充滿歡樂，問題是，女生還是男生？」
▲內容相當深情又俏皮的信。（圖／翻攝自臉書／PRYZM Nottingham）
莎拉繼續含情脈脈的書寫，「新年快樂，我希望你玩得開心」，最後簽下自己的名字。不過，男主角似乎沒有拿走這封信，而是掉落在地上被清潔員發現，旁邊還有一堆狂歡後的紙屑，看起來有些淒涼，夜店人員則趕緊發布消息，並詢問「喬許你知道嗎？」
這則貼文受到熱烈迴響，網友紛紛笑翻與留言，開始創意照樣造句，「喬許重新封住這個信，然後跑走了」、「喬許扔掉信件，現在跑到泰國了」、「喬許以為2019年是他的年，結果莎拉丟下這個炸彈」、「喬許可能在飛機上」。
Our cleaners have just finished cleaning after NYE and have found this sealed envelope. We’ve just opened it and now we need to know, does Josh know?!由 PRYZM Nottingham 發佈於 2019年1月2日 星期三