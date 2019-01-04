俠客島：四個必須不過是聒噪雜音　新一國兩制不會跟港澳一樣

▲習近平發表完重要講話後，蔡英文馬上回應說法。（組合圖／路透、ETtoday資料照）



大陸中心／綜合報導

中共中央總書記、大陸國家主席習近平近日發表完關於《告台灣同胞書》40周年的重大講話後，蔡英文也馬上回應，「不承認一國兩制」；在這一議題上，人民日報海外網的《俠客島》對此做出了評論，細說「習五條」的背後含意，望台灣民眾能夠理解，只要兩岸坐下來談，就可以探索出一個不同於港澳模式的「新一國兩制」。

評論指出，習五條的每一條都跟著非常詳細的敘述在後面，包含如何推進兩岸政治協商、如何讓兩岸同胞享有祖國發展獲得感、經濟合作制度化等；當然，除了善意、暖意，也有告誡「統一是歷史大勢、是正道；台獨是歷史逆流、是絕路。」

▲前後40年的《告台灣同胞書》表述不同。（圖／人民日報海外網／俠客島）



評論說，這是一篇「管長遠」的綱領性講話，是今後大陸對台工作的行動指南，在兩岸關係上非常重要；如果對比40年前的《告台灣同胞書》會發現一個非常明顯的表述變化，40年後的表述中「也寄望於台灣當局」不見了，顯然是從兩岸關係現狀和台海局勢所做出的判斷，一方面台灣地區形成了政黨輪替的型態，民進黨不想承認「九二共識」，而中國國民黨也對「一個中國」、「九二共識」分別都有自己的見解。

評論指出，習近平說「兩岸間長期存在的政治分歧，不能一代代傳下去，必須探索兩制的台灣方案，豐富和平統一實踐」；其實，「一國兩制」框架本來就是針對台灣所設計的，但出於歷史原因，就先在香港、澳門實踐了，所以並不一定會完全適合台灣地區的實際情況，因而部分台灣民眾才會難以接受、甚至反對；對此，「習五條」就明確的點出了「會充分考慮台灣現實情況，充分吸收兩岸各界意見和建議」。

▲中共中央總書記習近平。（圖／路透社）



評論繼續說，習五條的言下之意就是，只要兩岸坐下來談，「我們可以探索出一個跟『一國兩制』港澳模式不太一樣、有所區隔的版本」；這也是此次習五條的最大亮點，倡導兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來展開廣泛深入的民主協商，只要是堅持一個中國原則的，無論是政黨還是團體，交流都不存在任何阻礙。

評論指出，自1987年兩岸隔絕狀況結束後，兩岸在經濟、文化、社會上的交往就空前的緊密，特別是在2008年之後，但現在民進黨上台不承認「九二共識」，導致了兩岸協商的停擺；習近平就在這裡推開了一扇門，「只要堅持一個中國的，兩岸各黨派、各界別代表人是可以進行民主協商」，推動兩岸關係發展、直接突破僵局。

評論也針對蔡英文的談話，至於有人提到「四個必須」和「三道防護網」不過是聒噪雜音，大陸懷著「不可久拖不決」的決心，正不斷往統一的方向聚集力量。

最後評論指出，習五條還提到了金門馬祖的「新四通」，通水、通電、通氣、通橋，尤其是通橋，有先前的港珠澳大橋為例，技術上早已不是問題；廈門環島路上，多年來一直聳立著「一國兩制、統一中國」的立牌，而在對岸的金門則有一句「三民主義、統一中國」的標語遙遙相望；無論如何，「統一中國」始終是兩岸共同的追求與目標，如今「習五條」大力拋出，大陸回到和平統一、「一國兩制」的初心，一個中國的清晰信號也再度發出；畢竟，兩岸長期存在的政治分歧是影響兩岸關係漸行漸遠的主要原因，總不能這樣「一代一代傳下去」。