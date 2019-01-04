　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

俠客島：四個必須不過是聒噪雜音　新一國兩制不會跟港澳一樣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼習近平、蔡英文。（組合圖／路透、ETtoday資料照）

▲習近平發表完重要講話後，蔡英文馬上回應說法。（組合圖／路透、ETtoday資料照）

大陸中心／綜合報導

中共中央總書記、大陸國家主席習近平近日發表完關於《告台灣同胞書》40周年的重大講話後，蔡英文也馬上回應，「不承認一國兩制」；在這一議題上，人民日報海外網的《俠客島》對此做出了評論，細說「習五條」的背後含意，望台灣民眾能夠理解，只要兩岸坐下來談，就可以探索出一個不同於港澳模式的「新一國兩制」。

評論指出，習五條的每一條都跟著非常詳細的敘述在後面，包含如何推進兩岸政治協商、如何讓兩岸同胞享有祖國發展獲得感、經濟合作制度化等；當然，除了善意、暖意，也有告誡「統一是歷史大勢、是正道；台獨是歷史逆流、是絕路。」

▲▼前後40年的《告台灣同胞書》表述不同。（圖／人民日報海外網／俠客島）

▲前後40年的《告台灣同胞書》表述不同。（圖／人民日報海外網／俠客島）

評論說，這是一篇「管長遠」的綱領性講話，是今後大陸對台工作的行動指南，在兩岸關係上非常重要；如果對比40年前的《告台灣同胞書》會發現一個非常明顯的表述變化，40年後的表述中「也寄望於台灣當局」不見了，顯然是從兩岸關係現狀和台海局勢所做出的判斷，一方面台灣地區形成了政黨輪替的型態，民進黨不想承認「九二共識」，而中國國民黨也對「一個中國」、「九二共識」分別都有自己的見解。

評論指出，習近平說「兩岸間長期存在的政治分歧，不能一代代傳下去，必須探索兩制的台灣方案，豐富和平統一實踐」；其實，「一國兩制」框架本來就是針對台灣所設計的，但出於歷史原因，就先在香港、澳門實踐了，所以並不一定會完全適合台灣地區的實際情況，因而部分台灣民眾才會難以接受、甚至反對；對此，「習五條」就明確的點出了「會充分考慮台灣現實情況，充分吸收兩岸各界意見和建議」。

▲習近平。（圖／路透社）

▲中共中央總書記習近平。（圖／路透社）

評論繼續說，習五條的言下之意就是，只要兩岸坐下來談，「我們可以探索出一個跟『一國兩制』港澳模式不太一樣、有所區隔的版本」；這也是此次習五條的最大亮點，倡導兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來展開廣泛深入的民主協商，只要是堅持一個中國原則的，無論是政黨還是團體，交流都不存在任何阻礙。

評論指出，自1987年兩岸隔絕狀況結束後，兩岸在經濟、文化、社會上的交往就空前的緊密，特別是在2008年之後，但現在民進黨上台不承認「九二共識」，導致了兩岸協商的停擺；習近平就在這裡推開了一扇門，「只要堅持一個中國的，兩岸各黨派、各界別代表人是可以進行民主協商」，推動兩岸關係發展、直接突破僵局。

評論也針對蔡英文的談話，至於有人提到「四個必須」和「三道防護網」不過是聒噪雜音，大陸懷著「不可久拖不決」的決心，正不斷往統一的方向聚集力量。

最後評論指出，習五條還提到了金門馬祖的「新四通」，通水、通電、通氣、通橋，尤其是通橋，有先前的港珠澳大橋為例，技術上早已不是問題；廈門環島路上，多年來一直聳立著「一國兩制、統一中國」的立牌，而在對岸的金門則有一句「三民主義、統一中國」的標語遙遙相望；無論如何，「統一中國」始終是兩岸共同的追求與目標，如今「習五條」大力拋出，大陸回到和平統一、「一國兩制」的初心，一個中國的清晰信號也再度發出；畢竟，兩岸長期存在的政治分歧是影響兩岸關係漸行漸遠的主要原因，總不能這樣「一代一代傳下去」。

ET快訊
快訊／元大銀行搶匪抓到了！菜刀搶20萬　台中摩鐵落網
國中甩尾BMW車主找到了！　到案一句話超傻眼

關鍵字：一國兩制,習近平,告台灣同胞書40周年,告台灣同胞書,習五條,四個必須,三道防護網,蔡英文

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

俠客島：四個必須不過是聒噪雜音　新一國兩制不會跟港澳一樣

人行宣布2階段降準1個百分點　釋放1.5兆人民幣資金

蘋果提交合規證據　盼福州法院能撤銷iPhone禁售令

肯定習近平決心！王炳忠：我們也很心急，統一不能再拖下去

權健用4歲亡女當「重生廣告」　周洋父自責提告：揭露真面目！

讀懂「九二共識」歷史脈絡　一切從1992香港會談開始

1.1萬買「代購Dyson」吹風機　結果是540元的山寨版！

25歲陸女1人印度跨年　與一群青年「喝2杯茶昏了」疑遭性侵！

2姊妹以為出去玩...開心跳舞卻被掐死藏屍！　狠父被判死刑

王岐山達佛斯論壇會川普？　港評論員：中美間下台階的角色

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

2隻炸鮮魷大到碗公裝不下　台中超海派大分量日式丼飯

2女星台上合照被許凱擋到　「一個舉動」網怒譙：沒禮貌

毛不易居然這麼會「撩妹！」　一句話秒逗樂沈月

臨時演員都是演員來的！　周星馳《新喜劇之王》預告片公開

俠客島：四個必須不過是聒噪雜音　新一國兩制不會跟港澳一樣

人行宣布2階段降準1個百分點　釋放1.5兆人民幣資金

蘋果提交合規證據　盼福州法院能撤銷iPhone禁售令

肯定習近平決心！王炳忠：我們也很心急，統一不能再拖下去

權健用4歲亡女當「重生廣告」　周洋父自責提告：揭露真面目！

讀懂「九二共識」歷史脈絡　一切從1992香港會談開始

1.1萬買「代購Dyson」吹風機　結果是540元的山寨版！

25歲陸女1人印度跨年　與一群青年「喝2杯茶昏了」疑遭性侵！

2姊妹以為出去玩...開心跳舞卻被掐死藏屍！　狠父被判死刑

王岐山達佛斯論壇會川普？　港評論員：中美間下台階的角色

正載著孩子要去往迪士尼！佛州4車相撞至少7死！

么八洞洞成功嶺收假！他高鐵上腿麻「新烏日→板橋」崩潰　網全笑翻

奉上膝蓋！張學友快60歲了　四面台唱跳1hr才停..神體力驚人

人臉辨識「侯西雷」　熱警幫失智老婦回家

快訊／元大搶匪抓到了！菜刀搶銀行20萬　台中汽車旅館被逮

高雄隱藏版老味道！鹽埕市場古早味沙茶麵

吳孟達認與周星馳「友情消失」　17年沒合作：現在老死不相往來的感覺

SBL／金酒佐藍登場仍吞4連敗　富邦勇士猛轟13分大勝

錯抓元大搶匪！無辜男批警「憑1頂紅帽辦案」　氣炸：要告清水分局

超正女警原來是「周曉涵」！擒拿術超兇狠：我很不好惹

大陸熱門新聞

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知..

新郎遭槍殺亡　家人崩潰：上秒還..

「品兔師」年吃2千顆兔頭　年薪..

13歲屁孩「錘殺」父母逃家被逮

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

梁振英：盼台人來港了解一國兩制

嫌瑪莎拉蒂擋路　阿公暴怒砸車

玉兔二號　在月背留下第一道腳印

九二共識？　陳明通上火線講解

快訊／中美貿易戰1/7啟動磋商

新年遭性侵！女演員拒報警：穿太..

母狗逗藏獒咬傷主　特警4槍擊斃

狠父掐死2姊妹藏屍　一審判死刑

即／陸船擱淺偏遠環礁　美派機救

更多熱門

相關新聞

陸軍合照首洩馬祖新砲王「雷霆2000 」

大陸國家主席習近平2日出席《告台灣同胞書》40週年紀念會時提到，「和平統一、一國兩制」是歷史大勢，但「不承諾放棄使用武力」，同時也會堅決反對任何台獨行動。不過，陸軍隨後便在「中華民國陸軍司令部」粉專放上一張勞軍活動合照，更一同秀出軍方部署在馬祖的「新砲王」—「雷霆2000多管火箭」，引發網友熱議。

蔡英文褒揚令　向羅慧夫醫師致敬

習近平簽中央軍委2019年1號命令

習近平紀念《告台灣同胞書》談話與兩岸關係的發展

5人救蔡英文　他：趴趴熊變小金剛

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸照

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全都要！

偷帶巴哥上飛機　真相讓網想翻桌

大飛暗戀楊晨熙10多年！她羞認：他是我粉絲

他存股10年　累積千萬本金

阿滴、滴妹「公開道歉」認10大錯誤

19日補班年初四　不是本來就放？

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

月老託夢將「孤獨終老」適合當接班人

屁股插一根送急診　她遮臉：超尷尬

白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！真的像子瑜

安妮和閨蜜吃完飯「男友拒幫買單」

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

孝子連撞4台法拉利　天價維修費曝光！

更多

最夯影音

更多

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面