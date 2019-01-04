蔡英文「趴趴熊變小金剛」　黃暐瀚：5人救了她

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報檔

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲4人3日聯名發表公開信，要求總統蔡英文不要參選2020連任，反讓蔡英文人氣飆升。資深媒體人黃暐瀚分析，因為獨派4大老與中國國家主席習近平的談話，才讓蔡英文民調從趴趴熊變成小金剛。

面對習近平提出5點推動和平統一進程，蔡英文召開記者會，以「2個不接受」強勢回應，重申她始終未接受「九二共識」，根本的原因就是北京當局所定義的「九二共識」，其實就是「一個中國」、「一國兩制」。今天對岸領導人的談話，證實了他們一直以來的疑慮，重申台灣絕不會接受「一國兩制」，且絕大多數台灣民意也堅決反對「一國兩制」，這就是「台灣共識」。

沒想到，事隔一天，吳澧培、彭明敏、高俊明、李遠哲就在報紙刊登公開信，「請蔡總統放棄連任、交出行政權 退居二線」。

不過，此舉卻成了蔡英文的助力。黃暐瀚指出，蔡英文一月一日的臉書直播貼文，才一百多個分享，一月三日的「拒絕一國兩制」貼文，分享已經超過四萬，民調短短四天就從趴趴熊變成小金剛，「很明顯，獨派四大老跟習近平的談話，救了蔡英文的『選情』。」

但是，黃暐瀚也說，救了蔡英文的連任機會，等不等於救了民進黨的2020？「這是兩回事。」