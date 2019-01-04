在台行醫行善40年　蔡英文頒褒揚令「向羅慧夫醫師致敬」

▲蔡英文頒褒揚令向羅慧夫醫師致敬。（圖／周姓市民提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在台行醫行善40年的美國籍醫師羅慧夫，去年12月在美國逝世，享壽91歲。林口長庚醫院4日舉行羅慧夫醫師追思會，總統蔡英文出席追思會，並頒發褒揚令，推崇羅慧夫是「真正的台灣人」，一生對台灣的貢獻，帶給台灣人無限的溫暖，對台灣近代醫療的卓越貢獻。讓人永難忘懷。

羅慧夫是林口長庚紀念醫院的創院院長，醫院上午舉辦追思會，感念羅慧夫生前的無私奉獻，除蔡總統出席追思會並頒發褒揚令外，長庚醫療財團法人董事長王瑞慧、羅慧夫生前學生、羅慧夫顱顏基金會人員與多位醫界人士也與會，透過影片、音樂會來追思羅慧夫的貢獻。

羅慧夫曾任馬偕醫院與林口長庚紀念醫院的院長，蔡英文說，他創下醫療史上許多的第一，包括台灣第一間加護病房、第一個燒燙傷中心、唇顎裂治療中心、自殺防治中心等，甚至捐出自己的退休金，成立羅慧夫顱顏基金會，服務超過5萬名患者，並培育許多醫療人才，為台灣領先國際的顱顏整形外科奠定重要基礎。

蔡英文也代表國家向羅慧夫致上最大敬意，感恩羅慧夫重視台灣的偏鄉，也曾在離島、部落進行巡迴醫療服務，並率領學生投入國際人道醫療服務，也因此獲得總統文化獎的人道奉獻獎，帶給台灣人無限溫暖。