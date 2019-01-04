中央要發500億經濟紅利　柯文哲：我們不是負債累累嗎？

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文元旦談話時提及要將經濟成長的紅利優先分享給收入較少的民眾，預估達500億，高雄市率先發難詢問是否能將這紅利補助給予地方，但遭政院回絕，院長賴清德也建議，解決地方債務問題不是靠中央的歲計剩餘，而是開源節流與長期規劃。對此，柯文哲說，一直不曉得那500億紅利是什麼意思，「中央政府不是欠債嗎？哪來的什麼剩餘，我都搞不清楚，我昨天在行政院會心理面就在納悶，奇怪，不是在欠債嗎，我們收支有平衡嗎？沒有吧。」

柯文哲說，搞不清楚那500億到底是什麼東西，呼籲中央要講清楚，「所以常常這樣，我們不要在不清楚的事務上去做評論，當時聽一聽就覺得奇怪，我們中央政府不是負債累累嗎？」；至於3日院會有無當場反應？柯說，「自己也搞不清楚就不敢發言。」

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕3日二度列席行政院會，桃園市、台南市與高雄市則派出副市長列席，政院發言人Kolas會後轉述柯文哲會中並未發言，侯友宜則是針對觀光旅遊發展希望尋求中央協助，盧秀燕也提出觀光動線討論，高雄市則是洪副市長提及稅計剩餘分配。

Kolas轉述，賴清德對於侯友宜提出的觀光旅遊發展，建議新北市提出計畫，例如觀光新北市幅員遼闊如何串聯有效的觀光動線，應先擬訂可行性規劃，觀光局協助討論；工業區開發部份，賴清德則提醒侯友宜前瞻預算本來就有經費提供給開創園區，也希望可以趁這機會鼓勵台商回流。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者范綱儀攝）