101歲史明力挺！　蔡英文親自留言「歐吉桑，真多謝你…」

▲史明、蔡英文。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、中研院前院長李遠哲、長老教會高俊明牧師，4位深綠大老發表公開信，呼籲總統蔡英文不要參選連任，對此，總統府資政、台獨大老史明在臉書呼籲大家支持蔡英文，面對史明相挺，蔡英文也親自到臉書留言「 歐吉桑，真多謝你，請保重身體！」

▲ 蔡英文留言感謝史明。（圖／翻攝自Facebook／Su Beng-史明粉絲頁）

史明3日深夜表示，這次總統大選，蔡英文若沒上，史明及400年來的獨立運動就全般的被丢掉。他認為，一國二政府的原則，是中共欲奪取台灣的殖民政策，「咱台灣獨立已達到99.9%，只剩下0.1%的最後的一戰。」

史明表示，在最後一戰必須做三件事，首先，台灣要爭取「台灣民族主義，打倒殖民统治」原則；再來，台灣人都得遵守獨立原則，「理想力及現實要成為台灣獨立的政策，解放政策」，最後，應該修養「做人」的道德，提高「道德修養」。

史明喊話，這次選舉都要支持蔡英文，否則「不只是蔡英文一人的失敗，更是史明及獨立運動的大失敗」，這次選舉是「自由民族」社會主義為終極目標，而非共產獨裁。

▼ 史明發文挺蔡英文，蔡英文留言道謝。（圖／翻攝自Facebook／Su Beng-史明粉絲頁）