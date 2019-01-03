童顏美女銷售員IG曝光！「火辣G級+逆天長腿」男粉暴動衝高雄買車了

▲高雄一名在現代汽車（Hyundai）服務的美女銷售員「怡萍」。（圖／翻攝自mii75208 Instagram，下同）

生活中心／綜合報導

準備過農曆年了，許多民眾領完年終獎金就會選擇買新車犒賞自己，但如果有美女銷售員陪伴身邊，想必更能刺激消費！高雄一名在現代汽車（Hyundai）服務的美女銷售員「怡萍」，擁有逆天超長美腿加上G級好身材，福利美照「狙擊」網友視覺，許多男粉絲為了見她，都特地去高雄向她買車，單日最高成交3輛汽車，讓她秒變「超級業務員」。

「努力讓自己更好，為自己的人生負責。」怡萍在Instagram上寫下這段話勤勉自己，在現代汽車工作的她，入行2年多仍保有熱忱，對於汽車的專業知識完全不輸給其他同事，長相甜美，擁有一雙逆天超長美腿，加上G級好身材，也不吝嗇在社群平台上分享自己的最新美照，吸引許多網友點閱觀看，也有一些男粉絲特地看她，特別去高雄賞車。

每次一分享照片，怡萍的社群頁面上就聚集了超多網友熱烈回應：「襯衫都快炸開了」、「看到很興奮，我說那台限量車」、「年底換車正好」、「有錢沒錢買個新車好過年」、「新的氣象，新業績」、「身材好啊」、「這誰受的了」、「賞車千萬不能帶老婆去」、「揪團看車囉」、「韓國車好像也不錯」、「新年第一天拚業績」。

高人氣的怡萍曾在單日成交過3輛汽車，瞬間變成「超級業務員」。不過她也在社群上透露出最近的煩惱，前陣子她在網路上說明，朋友告知她的照片被惡意盜用，照片被刊登在性交易網站上，還寫下偽造的暱稱、168公分和47公斤等個人資料，「這不是我本人！影響我的工作和名譽上造成傷害，我也不知道怎麼找出發佈的人，如果有人看到拜託請幫我檢舉！」

網友們都相當不捨怡萍被有心人士利用：「這個很過分」、「先發文自清，再去警局報案吧」、「超傻眼」、「這可以告吧」、「告她侵害肖像權還有惡意毀謗」、「看到幫你檢舉」、「超扯」。怡萍工作努力的態度，也受到許多粉絲溫暖留言的照顧。