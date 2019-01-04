《與神同行》真實版…美海陸戰隊員「軍營中彈」亡　發言人：同袍誤擊

▲▼庫茲尼亞（Riley S. Kuznia）意外在軍營內中彈喪命。（圖／翻攝自MarkelleKuznia臉書）

記者朱世凱／綜合報導

《與神同行》男主角弟弟因為遭到同袍誤擊而含冤身亡，如今現實也發生相似案例。美國海軍陸戰隊員庫茲尼亞（Riley S. Kuznia）1日凌晨5時左右，在華盛頓東南部國會山的軍營內中彈身亡，當日上午5時59分宣告不治；海軍陸戰隊發言人麥克法登（Colleen McFadden）上將說，「受害者並非自殺，可能是同袍誤擊才發生憾事。」

據美國《任務與目的》（taskandpurpose）網站報導，負責調查事件的警方表示，受害者似乎是被另一名海軍陸戰隊員意外擊中而死，不過目前仍處於初步調查階段，尚未逮捕任何人員，我們也將此案歸類為『死亡調查』，而不是『兇殺案調查』，至少當前情況看來不像犯罪案件。」

麥克法登說，「軍方並沒有打算公佈開槍的隊員姓名，這名隊員也還沒被拘留，只是先解除他的職責，並在結果出來前將他派去負責其他行政任務；事故的詳細訊息還有待釐清，最後的調查結果也將會完整呈現當時事故原因。」

▼庫茲尼亞（Riley S. Kuznia）的媽媽說，兒子從小就有十足愛國心。（圖／翻攝自MarkelleKuznia臉書）

據悉，這起槍擊事件是6年來至少第3次營地內有士兵中槍的意外，基地官員正在研擬更多方案，設法採取更多安全措施保護軍營內的官兵。

庫茲尼亞的母親馬克爾（Markelle）在臉書表示，「我們親愛的兒子是如此珍惜弟兄情誼和敬愛海洋，對於失去他的消息，我們都感到心碎；在此感謝外界在這艱困時期給予打氣和祝福。」她也向媒體透露，庫茲尼亞在3歲時就喜歡扮演士兵，「因為他認為替國家服務是他的責任，他總是這樣愛國。」