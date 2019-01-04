呼籲公民赴中「提高警覺」　美國務院3日更新旅行安全提醒

▲ 美國國務院指出，美國公民可能因「國家安全」因素被審問或拘留。（圖／翻攝自美國國務院官網）



國際中心／綜合報導

美國國務院3日更新了赴中國大陸的旅行安全提醒，依然標示「提高警覺」的第二級。國務院將旅遊安全分為四級，第一級為「執行常規預防措施」（Exercise normal precautions）、第二級是「提高警覺」（Exercise increased caution）、第三級為「重新考慮是否前往」（Reconsider travel）、第四級則是「不要前往」（Do not travel）。

華為副董事長兼財務長孟晚舟在加拿大被捕後，數名加拿大公民在大陸遭到拘留。美國國務院警告，中國大陸聲稱有權實施「出境禁令」（exit ban），能禁止美國公民離開。此外，美國公民可能因「國家安全」因素被審問或拘留；若發送批評當地政府的私人電子訊息，恐怕會遭到拘留或驅逐出境。

▼ 國務院的旅行安全提醒中，台灣仍列第一級。（圖／翻攝自美國國務院官網）



旅行提醒指出，中方不承認雙重國籍，具美中雙重國籍或有中國血統的美國公民，在當地或許會受到更多審查；若不是以美國護照入境，被居留時也可能得不到美國大使館的協助。美國大使館和領事館沒有執法權，也不能代表美國公民處理刑事或民事法律事務。

網頁提到，對大多數遊客來說，中國仍是一個非常安全的國家，街頭犯罪是美國公民最常見的安全問題，「如果您被逮捕或拘留，請讓警察或監獄官員立即通知美國大使館或最近的領事館。中方必須在4天內通知美方官員。」