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絕命終結站！貨車失控大批巨木滾落　騎士率先逃跑...死的卻是他

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▲ 貨車為閃車側翻，載送的圓木瞬間滾落，砸中對側一台雙載機車及一輛轎車。（影片翻攝自Facebook／記錄中國 6.0）

大陸中心／綜合報導

電影《絕命終結站》真實上演！江蘇無錫3日早上7點發生一起恐怖車禍，一輛載滿巨型圓木的貨車原先行駛在側車道，不料正準備經過路口時，前方一台機車卻突然往左一彎，打算直接從慢車道切入快車道，嚇得貨車駕駛急忙轉動方向盤閃避。卻因此失控側翻。貨車上的圓木頓時全都滾落，直接砸中原先停在對向車道、正在等紅燈的的一輛轎車及一輛機車，率先發現情況不對轉身逃跑的機車騎士就這樣當場死亡。

據《頭條日報》報導，這起車禍發生在無錫市的228省道黃土塘段，從當局事後公布的路口監視器畫面可以看到，載送木材的貨車為了閃避前方突然轉彎的機車而側翻，導致原先綁在架上的一批巨型原木瞬間滾落。

▲▼ 貨車準備通過時，前方一輛機車卻突然轉彎 。（圖／翻攝自《北京晚報》微博）

▲ 貨車準備通過時，前方一輛機車卻突然轉彎 。（圖／翻攝自《北京晚報》微博）

當時對向車道正好有一台雙載機車和一輛黑色轎車正在等紅燈，機車騎士率先留意到情況不對，馬上跳車轉身逃跑，但仍然被彈起的圓木直接擊中頭部，倒地不起；機車後座的乘客則因為來不及逃跑，被木堆吞噬；至於後方轎車女駕駛則因為車頭被圓木砸中凹陷，受困車內動彈不得。


▲ 車頭遭圓木砸中凹陷，轎車駕駛受困車中動彈不得。（圖／翻攝自《新浪江蘇》微博）

事後，貨車司機自行從車內爬出脫困。等到警消人員抵達之後，也立即救出卡在駕駛座的的轎車女駕駛及被掩埋在木堆中的機車後座乘客，並將2人送往醫院治療，目前已無大礙。不過，被圓木砸中的機車騎士卻因為傷勢過重而死亡。

警方說明，早一步被木材掩埋的後座乘客之所以奇蹟生還，是因為這些圓木先撞擊到電線桿，留下了空隙，才沒有讓他直接承受到木材的重量。

▲ 貨車翻覆後，載送的木材全滾落，直接砸中一旁等候的雙載機車及轎車 。（圖／翻攝自《北京晚報》微博）

警方也透露，肇事的44歲貨車駕駛朱某現在以被員警帶走，正接受訊問以近一步釐清事發的詳細經過，目前初步排除酒駕、吸毒駕駛的嫌疑。至於當時擅自切到的機車騎士則完全沒有受傷。

據了解，事發路口左轉過去是住宅區，每天都有不少人會騎機車在這裡左轉，其中更有一些人會「習慣」性的不顧及後方車輛，就直接切道。

▼ 先一步逃跑的機車騎士卻被圓木直接砸中，當場倒地不起 。（圖／翻攝自《新浪江蘇》微博）

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關鍵字：車禍,三寶,巨木,江蘇,無錫

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