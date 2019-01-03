撞4法拉利貨車僅有強制險　得自掏腰包賠償近千萬元

▲貨車駕駛一個恍神，竟撞毀路旁4輛法拉利超跑。（圖／記者林煒傑翻攝）

記者李蕙璇／台北報導

日前小貨車司機撞4輛法拉利車禍，據悉貨車僅有投保強制險，而法拉利額外向產險公司投保的車損險，依保單條款可向肇事車主代位求償金額恐高達近千萬元，而小貨車的強制險是無法理賠該筆維修費，可能得自行負擔。目前新北市府收到各界善款累積逾200多萬元。

旺旺友聯產險表示，當天車禍中被撞及最貴的白色F12和黃色法拉利488，除了強制險外還有投保車體損失險，由國泰產險及旺旺友聯產險承保。

白色F12由於受到撞毀的面積頗大，維修費預估超過600多萬元，而黃色法拉利部分左側車身、保險桿及車輪被撞毀，旺旺友聯產險初估理賠金額200-300萬元。

據悉，另外2台法拉利中的被撞到車牌的紅色法拉利，車主目前可能不會向小貨車求償。而另一輛藍色法拉利的車身左後方受損，但因未投保車體損失險，需自行花費金額修復之外，可能也會向小貨車司機求償。

由於法定汽機車需投保的政策性「強制責任險」，僅能理賠對方在身體受傷、死亡及失能（殘廢）等狀況的醫療賠償，是無法理賠車輛等財物受損修復費等，因此貨車司機肇事歸屬責任一旦確定之後，因為無法透過強制險的保險金理賠對方車輛等的損失財物，就得自籌款項賠償對方。

而2輛法拉利因為有向產險公司投保車體損失險，可以先透過保險金修復車輛，但產險公司可以取得車主保戶同意後施行代位求償的權利，便可以向貨車司機索賠以上2輛車輛代賠保險金費用部分，金額恐近千萬元。

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▼白色法拉利、彭玉文。（圖／記者林煒傑翻攝、翻攝自當事人臉書）