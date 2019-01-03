貨車遭丟廢棄物怎辦？車主上網求助　網友好奇「卡後續」

▲網友的貨車上被丟置疑似裝潢的廢棄物，擔心自行清掉反而會遭反咬一口因而上網求助。（圖／翻攝臉書）

記者陳凱力／新竹報導

1名彭姓網友，新年假期發現路旁的貨車竟遭人丟滿疑似裝潢廢棄物的垃圾，但彭男害怕若將廢棄物擅自丟棄，丟棄者事後回頭算帳，可能會遭反咬偷竊，相當苦惱，將照片PO網求助。警方表示，貨車車斗不屬公共空間，且車主沒有意圖把這些東西當成自己的財產，沒有竊盜和侵占的問題，甚至亂丟垃圾汙損貨車的人，車主還可提出毀損告訴。

彭姓網友在臉書粉絲團《新竹大小事》貼出照片，元旦當天遭不明人士丟滿疑似垃圾的廢棄物，照片貨車車斗上被人丟置疑似裝潢的帆布、紙箱、木板等，但這些物品堪用不像垃圾，彭男擔心自己丟棄會揹上竊盜或是侵占官司更害怕是新型的詐騙，因而上網求助。

網友見狀留言「把車開走，垃圾留原地可以嗎？」、「拾獲遺失物，煩請警察代為保管！」、「調監視器畫面函送環保局，不同事件交由不同機關處理結局大不同，卡後續」。新竹市警方表示，車斗不屬於公共空間，是私人處所，車主也沒有意圖把這些東西當成自己的財產，沒有竊盜和侵占的問題；而對方亂丟垃圾汙損車主貨車，車主還可以向對方提出毀損罪告訴。

新竹市環保局則表示，依《廢棄物清理法》可處1200元以上至6000元以下罰鍰；若民眾丟棄的是有害的廢棄物，如化學溶液、有毒物質，甚至是有感染性的醫療廢棄物，還可能觸犯《刑法》；若有營利行為，可處1年以上、5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金。