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11車禍「密集連發」！汐止一早狂塞2hrs　交通組長現身致歉

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2小時10車禍汐止塞車紫爆　網友出門20分鐘還在車庫門口（圖／翻攝自汐止集團）

▲2小時11起車禍，汐止塞車紫爆，網友出門20分鐘還在卡車庫門口。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）

生活中心／綜合報導

「可以救救汐止的交通嗎？」受到東北季風影響，北台灣連日降雨不斷，3日上午，汐止大同路更傳出嚴重塞車「紫爆」，原本短短10分鐘的路程，用路人硬是花了1、2個小時才出得來，氣得網友在地方社團發出怒吼；對此，汐止分局交通組組長李萬居晚間也在臉書「汐止集團」作出道歉，並解釋壅塞原因。

汐止網友指出，冒雨通勤已是苦不堪言，但這幾天汐止主要幾條交通幹道卻是天天塞，即便提早出門也難以避免遲到的窘境；3日上午，壅塞的程度更到達「紫爆」，眾多通勤族卡在車陣中動彈不得，怒轟「會不會太誇張？大同路轉禮門街上高速公路，塞了半小時都沒動！」、「我連從地下室都出不去，2個交通事故就可以讓整個汐止大癱瘓！」

▲「一下雨就癱瘓」卡大同路車陣2hr...汐止人洗版悲喊：拜託救救我們。（圖／翻攝自汐止集團）

▲「一下雨就癱瘓」卡大同路車陣2hr...汐止人洗版悲喊：拜託救救我們。（圖／翻攝自汐止集團）

▲「一下雨就癱瘓」卡大同路車陣2hr...汐止人洗版悲喊：拜託救救我們。（圖／翻攝自汐止集團）

▲汐止網友在臉書上PO文抱怨。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）

「對於今天（3日）早上汐止地區大塞車造成大家不便深感抱歉！」李萬居在臉書致歉，並分析造成壅塞原因，表示上午7時30分許，大同路一段、南陽街口發生公車拋錨事故，該車輪胎煞車鎖死無法移動，佔用了外側車道；7時50分許，又於相同地點相距約10公尺處，發生自小客車為閃避拋錨公車而遭後方大貨車擦撞事故，佔據二線車道，而該路口是大同路及新台五路匯流往台北市的必經路段，但2起事故已佔用了2個車道，僅有內側車道及外側機車勉強能夠通行，導致車流迅速回堵，是今日塞車的主要原因。

李萬居指出，另一方面，由於國道一號及三號閘道儀控秒數過短，不及疏導各交流道車流，回堵至平面道路，導致7時50分起造成大同路二段、禮門街口及新台五路遠東世界中心前壅塞。

▲2小時10車禍汐止塞車紫爆，網友出門20分鐘還在車庫門口。（圖／翻攝自GOOGLE MAP、汐止集團）

▲汐止主要幹道3日上午壅塞不已，直到9時30分後塞車狀況才逐漸獲得改善。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

根據汐止分局統計，自3日上午7時30分至9時止，汐止地區一共發生11起交通事故，不只大同路、新台五路，就連康寧街、汐萬路、仁愛路、工建路車流也受阻，且又因連日下雨，導致以汽車代步上班民眾大量增加，車流量遠遠超過道路可負荷容量。

李萬居表示，雖然當下立即加派警力至各路口疏導交通，但短時間內還是無法消化龐大車流量，只能積極投入、加速處理事故，並於8時25分將小客車與大型車事故處理完畢，車流獲得初步緩解；8時50分左右公車修護移置，車道才終於恢復正常疏運，其他各項事故也於9時大致處置結束，壅塞狀況於9時30分大致獲得改善。

在交通組組長作出說明解釋後，汐止網友也紛紛替交警打氣，「下雨天又這麼冷，事情還這麼多，真的辛苦你們了」、「我也在壅塞的車陣中，看到很多警察在雨中辛苦疏導交通，非常辛苦、非常不捨」、「感謝所有員警及義交，辛苦了」、「我謝謝警察們都來不及了，為什麼要跟大家道歉？」、「不應該是基層道歉，汐止人口越來越多，道路設計需要再改善」、「警察辛苦了，但身為居民我們也很無言，開了2個小時才離開汐止，這是新北市長跟立法委員要檢討的事情！」

▲▼汐止3日塞爆，汐止分局交通組組長現身致歉。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）

▲李萬居晚間現身臉書社團，向汐止居民致歉，並解釋塞車原因。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）

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關鍵字：汐止,車禍,塞車,通勤,大同路,新台五路,汐止分局

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