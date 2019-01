「咖啡果小蠹」進駐高海拔！2050年全球將短缺1.8億袋咖啡豆

▲咖啡對許多人來說是生活不可或缺。(圖/翻攝自pexels)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

不管是為了醒腦還是品嘗咖啡香,許多人每天都有喝咖啡的習慣,不過隨著全球暖化衝擊,乾旱與超級颶風等極端氣候越來越頻繁,全球逾半的咖啡豆產地受到影響。非營利組織「世界咖啡研究」發現,到了2050年,咖啡豆將供不應求,可能會短缺高達1億8千萬袋咖啡豆。

Happy #InternationalCoffeeDay! Images: Mama Mlay tends our #Organic #Coffee trees in #Tanzania. More @ https://t.co/hsOX6QhmVt @ICOCoffeeOrg pic.twitter.com/lch4wfI1YQ