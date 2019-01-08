「咖啡果小蠹」進駐高海拔！2050年全球將短缺1.8億袋咖啡豆

▲咖啡對許多人來說是生活不可或缺。（圖／翻攝自pexels）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

不管是為了醒腦還是品嘗咖啡香，許多人每天都有喝咖啡的習慣，不過隨著全球暖化衝擊，乾旱與超級颶風等極端氣候越來越頻繁，全球逾半的咖啡豆產地受到影響。非營利組織「世界咖啡研究」發現，到了2050年，咖啡豆將供不應求，可能會短缺高達1億8千萬袋咖啡豆。

Happy #InternationalCoffeeDay! Images: Mama Mlay tends our #Organic #Coffee trees in #Tanzania. More @ https://t.co/hsOX6QhmVt @ICOCoffeeOrg pic.twitter.com/lch4wfI1YQ — #EducationEastAfrica (@KiliProject1) 2016年10月1日

據英國《衛報》報導，澳洲與紐西蘭公平貿易組織（Fairtrade Australia New Zealand）2016年的報告就曾指出，中美洲在2012年經歷異常的高溫和高海拔降雨後，遭到咖啡駝孢銹菌侵襲，讓5億美元（約台幣155億元）的作物損失，35萬勞工失業；咖啡豆大國哥斯大黎加飽受乾旱與暴風雨所苦，許多農民甚至棄種咖啡豆，改種柳橙。

咖啡果小蠹原本只會出現在海拔1500公尺以下的咖啡園，卻因反常的炎熱氣候與高海拔降雨，讓亞洲印尼與東非坦尚尼亞的高海拔咖啡園也出現了咖啡果小蠹。

▲全球氣候變遷加劇，咖啡豆產量將受到嚴重衝擊。（圖／免費圖庫pixabay）

對此，「世界咖啡研究」組織的合夥主任密納漢（Greg Meenahan）表示，「到了2050年，人們對咖啡的需求預計將增加一倍，如果我們不採取任何措施，全球將有過半適合種植咖啡豆的產地，會因為氣候變遷而變得不適合種植。如果我們不加以研究與開發，2050年咖啡豆的需求量將比我們可能的產值還多1億8千萬袋。」

為因應咖啡豆危機，「世界咖啡研究」組織正在全球23國家試種35種咖啡豆，評估這些咖啡豆在不同換境下的生長情況，研究甚至包括通常不是咖啡豆產地的澳洲。

▲澳洲具備咖啡豆種植優勢，卻仍可能受暖化衝擊。（圖／翻攝PEXELS）

澳洲南十字星大學（Southern Cross University）的植物學教授津恩說，「隨著氣候變遷，目前許多山區熱帶產區可能也會變得不適合種咖啡豆了，澳洲的優勢為沒有咖啡果小蠹，也沒有其他主要害蟲與疾病。與世界上大多數的咖啡豆產地相比，這顯的非常獨特。」

他表示澳洲除了沒有病蟲為害，也因冬季霜凍害減少，因此氣候變遷可能讓澳洲更多地區適合種咖啡豆。不過即便如此，澳洲具備咖啡豆種植優勢，還是有可能會受到暖化衝擊。