黑咖啡有助減肥？研究：不加糖奶「還是會胖」　喝越多越危險

▲ 許多人只喝黑咖啡就是因為「感覺比較健康」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

現代人越來越注重健康，喝飲料時都會選擇無糖，喝咖啡時也捨棄糖和奶精，但最新研究顯示，就算沒有加糖，喝越多黑咖啡，肥胖的風險也越高。南韓首爾醫院家醫科博士李秀亨（音譯）帶領的研究團隊針對2013至2015年間參與國民健康營養調查的8659名成人進行研究，分析其咖啡攝取量及肥胖間的關聯性後，4日發表以上結果。

研究團隊將身高體重指數（BMI）超過25或腰圍超過90公分的男性、腰圍超過85公分的女性歸類為肥胖，取得「喝咖啡者肥胖的風險較不喝咖啡者高」的結果。以腰圍（腹部肥胖）為標準時，每天喝1杯咖啡者肥胖風險最高；以BMI為標準時，咖啡攝取次數越多，肥胖風險越高。

每天喝1杯加入奶精或砂糖的咖啡者，肥胖風險是完全不喝咖啡者的1.3倍，喝1杯以上者則為1.4倍。一般人多認為喝黑咖啡不會變胖，但其實喝黑咖啡者的肥胖風險與加糖或奶精者差不多，一天喝超過1杯黑咖啡者的肥胖風險甚至會飆到不喝咖啡者的1.6倍。

《中央日報》報導，咖啡能夠降低肥胖風險是國外研究的主流，南韓這份研究結果卻完全相反。研究報告對此則指出，南韓民眾大多喝三合一咖啡是造成差異的可能因素，但依然強調，就算不加糖或奶精、只喝黑咖啡，肥胖風險還是會增加。