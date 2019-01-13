《告台灣同胞書》40周年　崔天凱：美方應恪守一個中國原則

▲中國駐美國大使崔天凱日前出席美中貿委會（USCBC）致詞。（圖／翻攝自中國駐美國大使館官網）

大陸中心／綜合報導

中國駐美國大使館11日在華盛頓舉辦紀念《告台灣同胞書》發表40週年座談會，來自華盛頓地區的僑團有40名台灣與大陸僑胞和留學生代表出席。中國駐美大使崔天凱在會上表示，希望美方尊重並順應歷史大勢，「恪守一個中國原則和中美三個聯合公報精神，慎重妥善處理涉台問題」。

綜合陸媒報導，崔天凱表示，40年前發表的《告台灣同胞書》，代表中國大陸對台方針的重大轉捩點；40年後，中國國家主席習近平發表的「一個中國」、「一國兩制」與「5個原則」，「在民族復興偉大征程中推進祖國和平統一的重大政策主張，具有劃時代意義。」

▲中國國家主習習近平。（圖／中新社）

崔天凱認為，中美建交40年來，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，「若台灣問題處理得好，中美關係發展會更加順暢，反之中美關係就會遭遇波折。」崔天凱表示，中美三個聯合公報成為兩國關係最為重要的政治文件，「也是過去40年來中美關係發展的根本依據」。

對於川普與習近平於2018年在阿根廷的會晤，崔天凱說，中美關係再次處在關鍵的發展階段，願意與美國以此為共識基礎，穩定兩國關係，希望美國順應歷史大勢「恪守一個中國原則和中美三個聯合公報精神，慎重妥善處理涉台問題，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定」。

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

據報導，與會的僑、學界代表在會後接受《中新社》記者採訪，當中有1950從大陸來台生活50年，再到美國定居的，也有赴美求學的90後。美國華盛頓中國和平統一促進會理事長吳惠秋表示，習近平「更加細化了兩岸和平同一、一國兩制的內涵」。

美國大華府中國大專院校校友會聯合會會長陸杭表示，「經過40年發展，兩岸同胞關係已經非常緊密，你中有我，我中有你」。一名來自台灣，美國天主教大學計算機專業的博士生謝立澤說，「兩岸和平發展對於台灣年輕人來說意味著機會，通過增加參訪、學習、工作這些實質性的交流，兩岸的未來會越來越好。」