第3屆UniBread烘焙王新銳賽　實踐大學劉珮珊奪冠

▲UniBread烘焙王新銳賽在台南應用科技大學展開決賽，實踐大學劉珮珊勇奪新銳賽冠軍寶座與5萬元獎金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由統一企業、統清公司與台南應用科技大學共同主辦的UniBread烘焙王新銳賽，於1月2日、3日在台南應用科技大學展開連續2日的動態競技決賽，比賽結果由實踐大學劉珮珊奪冠。

這場一年一度的校園烘焙競技舞台，吸引各大知名烘焙科系的新秀參戰，今年北部學生參賽人數也創新高，儼然已成為國內最大規模的校園烘焙競賽。歷經校內徵選、初賽，最終共有14位學生選手晉級動態決賽，更以1:1的男女參賽比例，打破過去烘焙產業性別比，其中還有年僅17歲的參賽者初試啼聲，表現亮眼。

學生們將所學的烘焙技藝發揮得淋漓盡致，創意混搭食材、精心設計麵包造型，呈現更甚往年的激烈賽況。本屆由台北實踐大學劉珮珊奪下冠軍寶座與5萬元獎金，這是UniBread烘焙王新銳賽首度有女生贏得首獎，可見台灣烘焙女力堅強！冠軍得主表現穩健、外觀與口味都達到一定的水準、穩定性高，各項目都深受評審高分肯定。

高雄餐旅大學張庭瑋則以85大樓、肌肉手臂等獨特造型麵包在藝術性表現傑出拿下亞軍；季軍則由台南應用科技大學陳華茜獲得。冠、亞、季軍將直接入圍下屆【UniBread烘焙王麵包大賽】初賽，可以與業界職人一較高下、大展身手！

整場比賽下來，張泰騫師傅認為烤焙溫度、乾濕度的掌控是基本功卻也是學生們最大的挑戰！2018世界麵包大師賽藝術麵包冠軍王鵬傑師傅表示：這一屆參賽選手在藝術麵包作品有很大的突破，技巧十分純熟但仍需要加強故事性表現。針對甜麵包及歐式麵包，陳耀訓師傅、謝忠祐師傅均指出，學生們在甜麵包作品運用了多元在地食材，歐包外型也表現亮眼。但因為年紀還輕，缺乏食材搭配的準確性，因此他們也鼓勵學生多嘗試，用經驗跟時間慢慢累積口味。

統一、統清表示，期望UniBread烘焙王新銳賽能作為「國際烘焙新星的搖籃」，在競賽學習中傳承寶貴的國際經驗、給予學生實際操練的機會。也透過歷屆賽事的培育，讓台灣烘焙業新秀生生不息，引領他們接軌國際。