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崑曲文創設計大賽奪金　台青「避咚」書擋「好害羞」

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▲「壁咚書擋」由實踐大學工業產品設計系的蕭承哲設計，拿下金獎。（圖／記者魏有德攝）

▲「壁咚書擋」由實踐大學工業產品設計系的蕭承哲設計，拿下金獎。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／江蘇昆山採訪報導

「崑曲」被稱為百戲之祖，是大陸最古老的劇種之一。第二屆海峽兩岸（昆山）青年文化創意設計大賽， 20件入圍作品中，有8件來自台灣。得到金獎的「昆書擋」，由實踐大學工業產品設計系的蕭承哲設計，他提到，將崑曲《牡丹亭》的愛情故事，以幽默年輕的「壁咚」造型呈現，希望將來可以看到自己的作品投入市面。

蕭承哲的「昆書擋」將耳熟能詳的崑曲劇目透過巧思，轉換成年輕人喜歡的設計，受到評審好評。他認為，兩岸學生想法上的差異不大，大陸學生脈絡清晰，對背景研究相當透徹；台灣學生則是思想比較跳躍，變化度很大。他表示，透過參加比賽可以刺激設計靈感，兩岸學生可以激盪出不同火花。

▲「昆書擋」將西門慶與潘金蓮對視的故事情節融入產品。（圖／記者魏有德攝）

▲「昆書擋」將西門慶與潘金蓮對視的故事情節融入產品。（圖／記者魏有德攝）

實踐大學設計學院院長丑宛茹除親自帶隊參賽，也是此次活動的評審之一。她表示，能入圍的作品，都已經可以正式進入市場，完成度非常高；金獎由台灣學生拿下，除作品表現外，在「路演」說明環節的陳述，是拿下高分的關鍵。

丑宛茹提到，台灣學生在陳述作品過程中，會將後續包裝行銷的想法一併說明。以另一個金獎作品，旅行用插頭組「變臉」為例，丑宛茹表示，設計者劉露向評審提到，只要帶著「變臉」，到任何地方旅遊都會想到昆山，因而打動了評審，拿下高分。

▼實踐大學學生劉露設計的旅行多用途「變臉」插頭組。（圖／記者魏有德攝）

▲實踐大學學生劉露設計的旅行多用途「變臉」插頭組。（圖／記者魏有德攝）

除了金獎作品，由郭義卿、郭雅函父女檔設計的「行李箱保護板」，以崑曲臉譜作為核心概念，將崑曲文創帶入行銷手法，獲得評審青睞。郭雅函認為，這就像是個移動廣告，隨著民眾出國旅遊，可以將傳統文化推銷到世界各地。

▲郭義卿、郭雅函父女檔設計的「臉譜行李箱保護板」。（圖／記者魏有德攝）

▲郭義卿、郭雅函父女檔設計的「臉譜行李箱保護板」。（圖／記者魏有德攝）

在廣告業工作的郭雅函表示，在台灣較少有機會接觸大型比賽，多出來看看，對於競爭力的提升有很大的幫助；目前雖然工作穩定，但未來也不排斥到大陸發展。

第二屆海峽兩岸（昆山）青年文化創意設計大賽21日頒獎，共計兩岸文創作品1355件，數量為首屆的2倍，其中大陸作品826件，台灣作品529件。經過決選後，共有20件作品獲獎。受到投資人關注的作品，未來也有可能優化成為實體商品，投入市場販售。
 

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關鍵字：昆山,文創,台青,特派現場,實踐大學

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