企業地方創生「安永心食館」　賴清德參訪加持

▲行政院長賴清德3日參訪企業投資地方創生的「安永心食館」。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

行政院長賴清德3日下午，視察宜蘭地方創生產業，了解宜蘭閒置魚塭活化及地產地銷推動及養殖青年返鄉九孔育種產業傳承，隨後並參訪企業投資地方創生的「安永心食館」。

賴清德是於3日下午5時許，參觀位於宜蘭蘇澳鎮的「安永心食館」，該館副董事長是前彰化縣長翁金珠，而宜蘭食育推廣新平台的「安永心食館」，也是宜蘭地方創生業者之一。

「安永心食館」是半導體材料設備通路崇越科技，在宜蘭蘇澳打造鑽石級綠建築的食品觀光工廠，致力於「食品安全」及「綠能環保」，未來將進一步提供宜蘭在地農漁民食材展售、食育推廣、料理應用新平台。

崇越集團董事長郭智輝表示，宜蘭在地有許多優秀的養殖戶、海歸養殖青年，透過「設計翻轉 地方創生」的計畫，並以「宜蘭斑」作為品牌發展。「安永心食館」非常樂意能夠提供一個平台，讓宜蘭的漁民、農民有一個食材展售、食育推廣、料理發展的據點。透過觀光工廠的功能，不僅讓宜蘭在地的鄉親有舒適的場所，也能讓外縣市的遊客知道，宜蘭有非常優質的漁獲、食材的選擇，並對食育可以有更深的了解。未來將持續開放平台與宜蘭在地的漁、農民攜手合作，為優質的農漁產物來努力。

「安永心食館」2018年8月取得內政部頒發鑽石級綠建築標章，為全台首座結合「食品安全」與「環保節能」的觀光工廠。生產鱸魚精、港式點心等健康安心美食，還有好玩手做的微型工廠參觀體驗，並提供科技、美食、教育體驗，以海洋主題虛擬實境的互動遊戲，為遊客帶來趣味歡樂的全新感受，展示從產地到餐桌的產銷一條龍體系。外觀建築體，以海洋、魚、人文為元素，整合崇越集團之優勢，規劃具有太陽能發電、節能照明、屋頂雨水回收、基地保水等功能的綠建築。