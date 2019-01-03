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鄭捷律師驚爆不倫約砲　胡扯「內射可治月經不來」

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▲女網友爆料，她向黃致豪（圖）諮詢法律意見，黃卻對她約砲。

圖文／鏡週刊

人權律師黃致豪今（3）日遭《蘋果日報》獨家報導指稱約砲不倫，據了解，有女網友爆料，指2013年被黃加臉書搭訕，爾後陸續收到約砲訊息，某次女網友告知黃致豪生理期不準時，黃竟傳訊稱「做愛內射通常就會比較快來」，令人相當傻眼。

該網友爆料說，律師黃致豪2017年曾跟她分享性愛經驗：「我之前有一個一起玩的朋友，玩到最後，對方說想穩定交往，我拒絕了…一旦有了名分，就沒那麼好玩了。」隨後還說「真可惜，本想請你帶路去明湖路1001號。」女網友事後google該處地址，才知道黃指的是一間汽車旅館，除感驚訝也忍不住告訴閨密，讓該女與閨密戲稱他為「魔王」、「約砲黃」。

▼46歲的黃致豪已婚育有2名子女，2014年因替鄭捷辯護而聲名大噪。

【黃致豪專訪一】他是鄭捷的辯護律師　談起受害者就哽咽

某次，女網友正好遇法律問題需要諮詢，用LINE向黃諮詢如何處理、委任費用，雖然最後因價格過高沒委任，卻遭黃回覆「寧可你是來約砲，也比委任好」、「 要不要試試看，一邊當我的當事人，一邊和我玩？」

女網友還加碼爆料，有次約見面，黃致豪提議之後去摩鐵聊天，她沒同意，最後2人去了三重區重新路的U2 MTV，過程中雖無發生性事，但黃致豪卻摟抱當事人的腰，事後仍多次傳訊邀約摩鐵、MTV意圖約砲。

該女最後認為黃只想約砲，於去年11月斷絕聯繫，《蘋果日報》也向黃致豪求證，黃律師僅回訊指稱非事實，便已關機聯絡不上。


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關鍵字：鏡週刊,鄭捷律師,黃致豪

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