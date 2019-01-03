白鯧干貝藍鑽蝦8合1生猛海鮮　蘇澳漁會限量海鮮禮盒又來了

▲▼料好實在價格美，宜蘭蘇澳區漁會3日開賣限量1千500盒海鮮禮盒，有大白鯧、日本生食級M SIZE大干貝、格陵蘭海域厚切扁鱈（大比目魚）、漁船急凍透抽、藍鑽蝦、鯖魚片、櫻花蝦、區漁會研發的蝦不辣共計8大項。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

農曆春節要膨派的生猛海鮮，找宜蘭蘇澳區漁會3日開賣限量1千500盒的「鱻宴集錦」海鮮禮盒是不錯選擇，該禮盒有大白鯧、日本生食級M SIZE大干貝、格陵蘭海域厚切扁鱈（大比目魚）、漁船急凍透抽、藍鑽蝦、南方澳生產的白腹鯖鯖魚片、櫻花蝦、區漁會研發的蝦不辣共計8大項，該禮盒原價2千680元，搶鮮購優惠價2千380元。

蘇澳區漁會要讓大家過年開心吃海鮮，在農曆春節前推出「鱻宴集錦」海鮮禮盒，內有除過年必備的大白鯧，還有日本大干貝及數量稀少的急速冷凍大透抽，價格比市價便宜，限量1千500盒，漁會總幹事陳春生說，為行銷漁會產品，並提供漁獲資訊給消費者知道，2019年也透過LINE第一手行銷，民眾只要掃描QR code，加入蘇澳區漁會的LINE生活圈，透過帳號訂購，可再享9折優惠，但只有300個名額。

▲加蘇澳區漁會LINE好友訂購海鮮禮盒，前300名還享9折優惠。（圖／記者游芳男攝）

另外，南方澳的鯖魚產量佔全台9成以上，其中品質最佳、俗稱「扁仔青飛」的白腹鯖魚片，油脂豐厚美味，更是鯖魚中的首選，該會也推出限量500盒，每盒12片，要價600元的白腹鯖魚片禮盒，讓消費者搶購。

該會理事長蔡源龍表示，「鱻宴集錦」海鮮禮盒有大白鯧（1尾500克）、日本生食級M SIZE大干貝（8顆270克）、格陵蘭海域厚切扁鱈（大比目魚、1片420克）、漁船急速凍透抽（1尾300克）、藍鑽蝦（1盒1000克）、南方澳生產的白腹鯖鯖魚片（2片320克）、櫻花蝦（1包40克）、區漁會研發的蝦不辣（1包256克）共計8大項，該會預購專線（03）9972808盧小姐。