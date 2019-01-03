華聞快遞／北京發布促進就業新政　招用就業困難人員每年補貼8000元

▲北京市政府辦公樓。（圖／CFP）

《北京》北京發布促進就業新政 招用就業困難人員每年補貼8000元

北京市近日發布一系列舉措促進就業、創業和企業崗位穩定。其中，將個人小額便捷貸款最高額度由10萬元提高到15萬元；用人單位招用本市城鄉就業困難人員、退役士兵、企業分流職工的，崗位補貼標準由每人每年5000元提高到每人每年8000元。（北京日報）

《海南》海南自由貿易帳戶體系 1日正式上線運行

海南自由貿易帳戶體系於2019年1月1日在中國銀行海南省分行和浦發銀行海口分行正式上線運行。海南自由貿易帳戶是按照「一線便利，二線管理」的原則規範帳戶收支管理，是一套以人民幣為本位幣、帳戶規則統一、兼顧本外幣風險差別管理的本外幣可兌換帳戶體系，是海南自由貿易試驗區的重要金融基礎設施。（人民網）

《北京》網易「影響力峰會」 邀請你一同預見未來！

網易新聞將聯合中國日報網於5日主辦以「預見未來」為主題在北京舉辦首屆的「影響力峰會」，目的在邀請各行業精英領軍者進行跨界對話，共同探討如何發揮第四次工業革命的真正影響力，讓技術更好地惠及經濟、社會、組織和個人。（北國網）

《江蘇》大陸第二寬公路斜拉橋 悄然提前通車

鹽城市大豐區新時代大道疏港運河大橋2日提前通車。標誌著大陸第二寬（55米）兩跨獨塔三索面預應力公路斜拉橋工程的通車，為大豐區融入鹽城大市區提供了更加便利的交通條件，有利於加快鹽豐一體化發展步伐。（揚子晚報）

▲大豐區新時代大道疏港運河大橋提前通車。（圖／CFP）

《香港》香港「地理資訊地圖」 可免費下載日均萬人瀏覽

香港地政總署的「地理資訊地圖」於2018年12月升級，上線首周平均每日有10000名用戶瀏覽。「地理資訊地圖」內其中79種數據，已透過新設的「香港地理數據站」率先開放，讓公眾免費下載及使用。（中新網）

《福建》福建平潭「海外倉」 拓兩岸貿易2018年貨值達4.2億元

據平潭兩岸海外公共倉儲有限公司3日透露，平潭「海外倉」積極對接各大跨境電商、快遞業者，2018年進出貨值達人民幣9300多萬元（約新台幣4.2億元）。（中新網）

《浙江》2019年杭州首場土拍 地價穩中略降

杭州2日首場土拍應聲登場，主城區四宗地塊出讓，包括頗受市場關注的大關單元宅地以及筧橋生態公園宅地。據了解，大關宅地溢價率超20%，由黑馬金翰控股斬獲，成交樓面價30559元/m2；筧橋地塊溢價11%，由甘肅建總置業首次入杭拿地，成交樓面價23556元/ m2。（錢江晚報）

《北京》北京市政務服務中心「一窗通辦」上路

據北京市政務服務管理局審批管理處副處長王建偉表示，北京市政務服務中心2日起統一用綜合窗口取代原來的部門擺攤設窗，讓市民、企業在辦理不同部門的不同事項時，不需要再重複排隊。此舉也為今後開展不同事項之間的一表受理、並聯辦理奠定了基礎。目前，約130個綜合窗口接辦全部業務，避免少數部門窗口大排隊。另外，冬季開門時間也提前到上午8點。（新京報）

▼北京市政務服務中心大廳。（圖／CFP）