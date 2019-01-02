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國泰航空大出包！頭等艙來回機票只要台幣3萬　乘客瘋搶

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▲▼圖為國泰航空的空中巴士A350。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為國泰航空的空中巴士A350。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

先前才爆出940萬客戶資料外洩，香港國泰航空的系統如今又出包，疑似在1日凌晨出現問題，有部落客先發現，8月從越南河內前往加拿大溫哥華的來回頭等機票含稅只要988美元（約台幣3萬元），商務艙更優惠只要675美元（約台幣2萬元）。國泰航空發現錯誤後則立刻修正系統。

據了解，國泰航空的線上購票系統在台灣時間1日清晨出現錯誤，從越南或美國出發的頭等艙票價超低。該航空的發言人表示，已知道定價有問題，之後會再提供更多細節。除了立刻搶修系統，國泰航空也一度停售從越南、美國等地出發的機票。

《南華早報》報導，至少有多名客戶訂了超優惠的機票，隨後訂單被取消。紐約42歲的IT專業人士Vincent Lee Chun-fai表示，他1日早上7時買了2張頭等艙機票，要從越南峴港市飛往紐約，總費用只要1600美元（約台幣4.9萬元），但已被取消，沒有得到任何說明。他抱怨，國泰航空沒有替自己的錯誤承擔責任。

多年來，香港國泰航空的頭等艙與商務艙座位都深受客戶喜愛，搭乘頭等艙還可享用魚子醬與香檳等服務。不過，根據香港的相關合約，賣方可以取消機票的下訂。在美國，航空公司若發現錯誤，也可以取消乘客的訂票。

去年夏天，香港航空也出現類似錯誤，在洛杉磯到上海、曼谷的商務艙來回機票只要4600港元（約台幣1.8萬元），航空公司事後則接受這些訂票，因此受到廣泛的讚譽。

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