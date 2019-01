國泰航空大出包！頭等艙來回機票只要台幣3萬　乘客瘋搶

▲圖為國泰航空的空中巴士A350。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

先前才爆出940萬客戶資料外洩,香港國泰航空的系統如今又出包,疑似在1日凌晨出現問題,有部落客先發現,8月從越南河內前往加拿大溫哥華的來回頭等機票含稅只要988美元(約台幣3萬元),商務艙更優惠只要675美元(約台幣2萬元)。國泰航空發現錯誤後則立刻修正系統。

據了解,國泰航空的線上購票系統在台灣時間1日清晨出現錯誤,從越南或美國出發的頭等艙票價超低。該航空的發言人表示,已知道定價有問題,之後會再提供更多細節。除了立刻搶修系統,國泰航空也一度停售從越南、美國等地出發的機票。

《南華早報》報導,至少有多名客戶訂了超優惠的機票,隨後訂單被取消。紐約42歲的IT專業人士Vincent Lee Chun-fai表示,他1日早上7時買了2張頭等艙機票,要從越南峴港市飛往紐約,總費用只要1600美元(約台幣4.9萬元),但已被取消,沒有得到任何說明。他抱怨,國泰航空沒有替自己的錯誤承擔責任。

Hurry: Cathay Pacific Business Class Back to Several US Cities From $675 https://t.co/ldy3wXh01z