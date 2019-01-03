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「捕蜂捉蛇」又回歸消防基層反彈　中市府回應了

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▲▼台中市捕蜂捉蛇業務再回歸消防局，基層抱怨。（圖／取自搶救消防員臉書）

▲台中市捕蜂捉蛇業務再回歸消防局，基層抱怨。（圖／取自搶救消防員臉書）

記者李忠憲／台中報導

林規盧不隨？台中市政府為體恤消防人員，去年動用第二預備金將捕蜂捉蛇業務交由農業局處理，並辦理追加預算，今年本應在動支第二預備金，但消防局卻發公文稱因為還沒編預算，所以捕蜂捉蛇暫時又回歸消防，還要求基層不要抱怨或發牢騷，以免傷害新市府形象。

台中市長林佳龍2018年9月出席台中市消防協會活動時，宣布8項福利給辛苦的救災人員，其中之一就是動用市長第二預備金將捕蜂捉蛇移交農業局，讓消防人員大讚。

豈知，市長換盧秀燕上任隔日，也就是12月26日，台中市消防局舉行擴大局務會報時稱，農業局委外的捕蜂捉蛇業務因為今年沒編預算，所以又要暫時回歸消防，消防局更要求消防隊員不要抱怨或發牢騷，以免傷害新市府形象及觀感。

據了解，林佳龍團隊去年已提出捕蜂捉蛇委外業務追加預算，預計今年5、6月可通過。而1月至預算通過期間的經費，仍由市長第二預備金支應。

許多消防隊員對此感到不解，懷疑難道市長換人做，政策就要改變？中華民國消防員工作權益促進會3日也將相關公文PO上臉書「搶救消防員」，並已發文給台中市政府，要求重視此事。促進會表示，台中市消防人力明顯不足，是6都最嚴重， 捕蜂抓蛇再交回， 更增加消防隊員在救護救災的工作壓力。

台中市消防局表示，去年農業局委外的捕蜂抓蛇是前任市長林佳龍動用預備金先發包，今年沒編預算，無法繼續。台中市政府表示，有關民眾通報捕蜂抓蛇相關業務，農業局與消防局共同協商，由農業局盡速完成委託專業民間單位執行作業，在未完成委外之前，暫時由消防局代為執行，民眾安全不會有空窗期問題。

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關鍵字：捕蜂捉蛇,消防,農業,林佳龍,台中市,盧秀燕,第二預備金,追加預算

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