林佳龍跟市民分享「好事」　2018空品紅害次數下降94%　

▲林佳龍臉書發文跟市民分享2018年整年度空污改善的好事。（圖／取自林佳龍臉書）

記者李忠憲／台中報導

台中市長林佳龍選舉時飽受攻擊空污議題，因此落敗，但他２日在臉書發文，環保署2018最新空氣品質數據，台中空品發布紅害次數，2018年出現4次與2016年的71次，足足下降94%，「迎接2019最好的事情，就是更好的空氣。」網友紛紛給予肯定，表示「這是你的政績」、「台中因你而美麗！」

環保署1日公佈2018空品數據，台中市紅害警報共4次，比2017的16次及2016的71次分別下降75%及94%。PM2.5年均濃度方面，台中2018年18.8微克 ，2017年20.2微克 、2016年22.8微克，依然是連年下降。

▲林佳龍盼望新的一年，新的政府繼續努力，因為所有人不分你我，都值得乾淨的好空氣。（圖／取自林佳龍臉書）

林佳龍2日下午臉書貼文以「迎接2019最好的事情，就是更好的空氣。」，與市民分享他的想法。他表示，「空污的改善難以快速顯現，但有了科學方法的輔助，我們不再是與看不著、摸不透的敵人對抗，好空氣也不會淪於口號。」

台中市政府在林佳龍任內擬定《台中市生煤管制自治條例》，協調中火在空品不佳時降載減排，針對轄內工廠排放加嚴管制。另外補助工廠將燃重油鍋爐改為燃汽鍋爐，每座鍋爐改燃氣，污染可改善99%，同時也補助汰換二行程機車，大幅減少移動污染源。

對於台中空污減量有成，林佳龍說，無論誰執政，台中已經走在正確的方向，就要堅持到底。新的一年，期待新市府繼續努力，因為這一片天空下的所有人，不分你我，都值得乾淨的好空氣。

網友紛紛留言給予肯定，有人說「謝謝佳龍市長這幾年的努力改善」、「市長感謝你讓台中變得更好更棒！」、「 空污改善真的很明顯」、「有感覺到今年冬天成果」，也有網友無奈留言「結果你卻因為空污落選了， 好諷刺！」