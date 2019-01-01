台中花博「市民專用道」啟用　開園10分鐘湧千人

▲台中花博「市民專用道」元旦啟用。（圖／台中市政府提供）



記者陳玉／台中報導

台中花博「市民專用道」元旦啟用，設籍台中市的民眾、新住民及全球12歲以下兒童憑證即可免費入園，一早許多市民開園前就到場等待，入園狀況流暢；交通局長葉昭甫，花博今日開園10分鐘內已超過千位市民入園，已突破300萬人入園，人次踴躍。

台中市長盧秀燕競選時提出「台中市民憑證逛花博免費」，當選後加碼全球12歲以下兒童都可免費參觀；今日受訪時也籲市民走專用通道，及可選在週二到週四入園，可享有較良好參觀品質。

▲台中花博后里森林園區。（圖／記者陳玉攝）



花博園區市民專用道包括后里森林園區聆聽花開聲音入口處，及馬場園區大門及花舞館前第二道入園閘門、外埔園區冠軍花車旁及好農市集團體入園處，均有指示牌；有老中青三代一6口都是台中市民，沒逛過后里園區，今天全家特別來逛園區，省下2100元門票錢，說真的是太值得了，之後也會帶著外地朋友來踏青。

觀旅局長林筱淇表示，歡迎更多市民響應花博，並歡迎全球12歲以下兒童逛花博，兒童入園時可隨家長走，沒有家長小孩分開的疑慮，園區服務人員也將配合協助驗證作業。

▲台中市民憑證即可免費參觀花博，首日入園狀況流暢。（圖／台中市政府提供）



交通局也指出，2日起花博卡原「一日免費及第二次以後半價入園優惠」停止，但其他優惠功能均不變，也將研擬花博卡後續配套，以保護個資及不浪費公帑為原則。另外，已先購買預售票的市民，可持未使用過的有效票，於1月底前至原購票通路申請退票，不收取手續費且全額退費；1月底之後可於花博閉園前退票，但依規定需收取手續費。