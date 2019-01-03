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女友攤牌「與別人過夜」　醋男狠刺情敵頸部害「終生流口水」

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▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲李男不爽女友劈腿還要與情敵過夜，一刀刺向情敵鄧男頸部，導致他終身都有流口水的後遺症。（圖為示意圖，與新聞事件無關／翻攝pakutaso

記者陳凱力／新竹報導

一名李姓男子因氣憤同居女友劈腿，穿著他送的衣服鞋子要跟情敵睡，竟推女友撞牆並拿剪刀衝下樓往情敵鄧男脖子刺了一刀，沒想鄧男因此留下後遺症，正中顏面神經損傷，終身都將口水流不停，新竹地檢署依重傷害等罪嫌起訴李男。

檢警調查，31歲的李男與30歲的吳女2人是同居男女朋友關係，只是吳女劈腿29歲的鄧男，2018年6月某晚，鄧男開車載吳女回到吳女與李男的租屋處後，吳女在房間與李男攤牌，卻引發李男情緒失控，李男看見吳女穿著他送的衣服、鞋子，準備外出與鄧男過夜，氣打一處來，整個人失控的用手推擠吳女去撞牆，吳女因此左手肘擦傷。

吳女被推撞牆後想離開，李男卻以身體阻擋她離開，吳女見狀準備拿手機聯絡鄧男求救，結果手機又被李男搶走，李男搶走手機後，轉身要走，吳女不甘手機被搶，憤而隨手拿剪刀剪李男的褲子，只是過程中剪刀的兩片刀鋒連接處脫落，分成兩半，李男見狀便持其中一片刀鋒下樓尋找鄧男準備算帳，剛好在街角發現正在車上等候吳女下樓的鄧男。

李男拿起先前搶奪來的吳女手機打給鄧男，鄧男看來電顯示以為是吳女即將下樓，便走出駕駛座接聽，沒想到電話那頭卻無預警的傳來李男聲音，劈頭就嗆聲「我要給你死！」鄧男還搞不清是怎麼一回事時，就遭到李男從他背後往左側頸部由下往上猛刺1刀，鄧男左側頸部穿刺傷，部分肌肉及血管斷裂。

李男刺完鄧男後，將吳女手機摔在附近巷子的水溝旁，致該手機毀損不堪使用，企圖讓鄧男與吳女聯絡不上。只是鄧男被了刺了頸部一刀，卻被醫師診斷出正中顏面神經損傷，因此終身都有後遺症，鄧男的左臉這一輩子都將在麻痛、流口水中度過，由於顏面神經下頷功能喪失，屬於終身無法恢復之重傷害，因此檢方依傷害、強制、毀損、使人受重傷害等罪嫌，將李男提起公訴。

★圖片為版權照片，由pakutaso供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：正中神經,傷害,情敵,劈腿

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