敢撩我心儀的妹？醋男請喝「巴拉刈紅茶」　還辯：只是惡作劇

▲林男因不滿張男與其心儀女子相談甚歡，怒買巴拉刈摻紅茶，企圖殺害張男。（示意圖／記者林悅攝）

社會中心／綜合報導

「居然敢跟她這麼好！」台南市年僅27歲的林姓男子苦戀同事陳女，因在偶然間發現心儀對象與另名張姓男子相談甚歡，妒火中燒之餘竟在紅茶內加入劇毒農藥「巴拉刈」誘騙張男飲下，還發狠將其推落大排水溝中，所幸張男命大，事後還能自行爬起呼救。台南地院審理時認為，雖然事後林男與受害張男達成調解，但其殺人意圖明確，仍依殺人未遂罪嫌判刑3年6月，全案仍可上訴。

檢方調查，106年7月，林男當時在餐廳打工，對同事陳女產生強烈好感，但2人並未正式交往；偶然間，林男目睹互不相識的張男與陳女相談甚歡，為此感到不快，便獨自前往農藥行以新台幣150元的價格購買1公升裝的劇毒農藥「巴拉刈」，隨後又到便利商店購買寶特瓶裝紅茶，將內裝飲料倒出約3分之1後，再灌入巴拉刈，佯裝成未開封飲料。

當一切準備就緒後，林男向陳女佯稱手機遺失，在向她借用手機後，冒充陳女身分傳訊給張男，謊稱機車拋錨急需救援；張男聞訊後不疑有他，立刻驅車趕往林男指定現場協助。

當張男趕抵現場後未見林女，正感困惑時，林男便現身搭話，佯稱自己的女友已經陪同陳女去修機車，要其在原處等待即可，隨後還刻意請張坐在堤岸旁的水泥護欄上等待，並拿出預藏的「巴拉刈紅茶」請張飲用，「這是陳女買來要請你喝的！」。

張男不疑有他，將紅茶瓶蓋轉開後便一口灌下，頓時發現味道有異，正要作勢吐出時，林突冷不防地猛力推了一把，導致張男仰躺墜落高達4.8公尺深的大排水溝中。張男落地後四肢多處嚴重擦挫傷，並造成口腔潰瘍、急性咽喉炎等傷害，但幸並未傷及要害，因此還能自行爬起呼救、報警處理。

林男到案時狡辯，稱不知巴拉刈毒性會致人於死，加入的農藥有經過稀釋，以為只會令張拉肚子，且當下張開口飲用農藥紅茶時，他原本想要阻止、將飲料撥開，才會在情急之下將人推落大排；林男強調，自己並無要殺人的意思，所作所為僅僅是「惡作劇」。

但法官審理後認為，林犯案當下已滿25歲，且以其學歷來看，是智力成熟之行為人，購買巴拉刈的當下不可能沒注意到瓶罐上的「骷髏頭圖樣」及「劇毒農藥」標示，且巴拉刈僅需1至2克的量即可致人於死，飲用後的結果是可預見的；另一方面，提岸高度4.8公尺，且下方皆是堅硬水泥，林男不可能不知張被其推落後恐面臨死亡風險，難以認定如此惡行僅是惡作劇；最後法官在考量林男事後已與張達成和解，同意給予自新機會，依殺人未遂罪嫌判林有期徒刑3年6月，全案仍可上訴。