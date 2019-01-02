越南落跑團還有121人在逃　發放越語聯絡小卡籲投案

▲觀宏專案脫團案，移民署和警方陸續追回27人。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者張君豪／台北報導

日前越南觀光團申請「觀宏專案」免簽來台觀光團發生全團脫逃案件，根據移民署與警政署共組聯合專案小組連日追查，截自2日傍晚下午5點統計結果，專案小組查緝累計到案人數增加到27人，目前該團脫團人數還有121人。

根據移民署今天下午5點發布最新查緝成果，包含移民署、警政署連日共組專案小組追查，越南落跑團脫團目前逮回的人數包含男性13人、女性14人共27人，目前脫團人數還有121人。移民署表示，將會透過各地專勤隊、和警方轄區警分局向特定外勞、移工聚集場所進行宣導、查緝。

▲觀宏專案脫團案，移民署和警方陸續追回27人。（圖／記者陳雕文翻攝）

另外專案小組、移民署南區事務大隊掌握團員脫逃當天，有四輛疑似人蛇集團接應車輛接應部分越南籍觀光客離開，移民署已針對監視器影像、後續車行軌跡掌握涉案台籍共犯身分、目前正循線深入追查，並希望能盡快將剩餘脫團旅客尋回。

專案小組還製作越南語的呼籲投案聯絡小卡，並在越南籍外籍移工出沒的區域發放，希望能藉由柔性呼籲，希望這些違法脫團的越南觀光客能儘速出面投案。未來也會加強觀宏專案的免簽審核及防逃機制。